Gigante le ofrece millonario salario a Raphinha para sacarlo del Barcelona: Toma decisión

Otro gigante del fútbol europeo vuelve a la carga por Raphinha y quiere dejar al Barcelona sin el brasileño.
El Barcelona atraviesa un momento de plenitud deportiva donde Raphinha se ha convertido en el auténtico motor ofensivo y líder moral del vestuario.
Atrás quedaron las etapas de irregularidad y las dudas que marcaron sus primeros años, cuando la falta de sintonía con el cuerpo técnico anterior casi provoca su salida. La llegada del estratega alemán supuso un punto de inflexión absoluto para el rendimiento del exjugador del Leeds United en la entidad catalana.
Raphinha ha comenzado de manera espectacular la temporada: Lleva 9 goles, 3 asistencias en todas las competiciones hasta este 16 de septiembre.
Raphinha tiene contrato con el Barcelona hasta 2028 y su cláusula de rescisión está fijada en 1.000 millones de euros, de acuerdo con reportes sobre su situación contractual..
Bombazo: El Arsenal prepara su ofensiva para intentar sacar al extremo brasileño del Barcelona durante el próximo mercado de invierno, en una operación que podría convertirse en uno de los grandes movimientos de la ventana de enero.
El interés del Arsenal no es nuevo. El conjunto dirigido por Mikel Arteta ya había intentado hacerse con los servicios de Raphinha cuando el brasileño todavía brillaba en el Leeds United y, finalmente, terminó fichando por el Barcelona en 2022.
Ahora, cuatro años después, los Gunners vuelven a colocar su nombre entre sus principales objetivos ofensivos y buscan convencerlo con un proyecto deportivo ambicioso y una importante mejora económica.
Arsenal pretende aprovechar el mercado de invierno para poner a prueba la postura del conjunto azulgrana y conocer si existe alguna posibilidad de abrir una negociación por una de sus principales figuras.
El Arsenal había buscado durante el último mercado una incorporación de gran impacto para su ataque. Entre los nombres que estuvieron relacionados con el proyecto aparecieron Vinícius Júnior y Julián Álvarez, aunque ninguna de esas operaciones terminó concretándose.
Ahora, Raphinha aparece nuevamente en el radar del conjunto inglés. En Londres consideran que su experiencia en la Premier League, su capacidad para marcar diferencias en el último tercio y su recorrido en la élite lo convierten en un perfil atractivo para el proyecto de Arteta.
El interés también tiene un componente económico importante. Según Football365, el Arsenal habría comunicado al entorno del brasileño que está dispuesto a duplicar su salario para convencerlo de regresar a Inglaterra. La propuesta económica sería uno de los principales argumentos de los Gunners para intentar competir por el futbolista.
No obstante, la postura del jugador sigue siendo inamovible: su felicidad y sus ambiciones deportivas pasan exclusivamente por seguir triunfando en el FC Barcelona.
Ante las recientes informaciones publicadas por medios británicos sobre un contacto formal con Joan Laporta, la cúpula directiva culé ha sido tajante y muy directa. El Barcelona ha comunicado oficialmente que no tiene ninguna intención de sentarse a negociar el traspaso de su estrella bajo ninguna circunstancia económica posible.