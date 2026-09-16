Lamine Yamal se distancia de su padre y toma drástica decisión que causa revuelo

La relación entre Lamine Yamal y su padre, Mounir Nasraoui, vuelve a estar en el foco de la prensa española.
Según una publicación reciente de El Nacional y diversos medios españoles, la relación entre Lamine Yamal y su padre, Mounir Nasraoui, estaría atravesando un momento complicado.
El Nacional publicó recientemente que el futbolista del Barcelona habría decidido tomar una drástica decisión contra su padre.
La información ha generado repercusión debido a la enorme exposición que ha adquirido la familia del delantero azulgrana desde su irrupción en el fútbol profesional.
Mounir Nasraoui se ha convertido en una figura habitual en redes sociales y medios de comunicación, especialmente por sus mensajes relacionados con la carrera de su hijo Lamine Yamal.
Sorpresa: Lamine Yamal habría retirado la asignación económica que entregaba a su padre, Mounir Nasraoui, en medio de un supuesto distanciamiento entre ambos.
Según El Nacional, el paparazzi Jordi Martín aseguró que la relación padre-hijo se habría deteriorado en las últimas semanas y que el futbolista habría dejado de pasarle a su padre el dinero que recibía regularmente.
Según Jordi Martín, Lamine entregaba regularmente dinero a Mounir. Ese pago funcionaba como un sueldo.
El paparazzi aseguró: “Económicamente, Lamine le pasaba un sueldo y parece que también se lo ha cortado”. La ayuda habría terminado al mismo tiempo que empeoraba la relación personal.
Martín no ofreció una cifra. Tampoco explicó desde cuándo existía ese acuerdo o con qué frecuencia se realizaban los pagos. La información señala que Mounir recibía dinero de su hijo y que ha dejado de recibirlo.
Sheila Ebana también aparece en el relato. Los padres del futbolista llevan años separados. Jordi Martín afirmó: “La madre de Lamine Yamal, al parecer, es la que ha influido en que la presencia del padre no repercute para bien en la carrera de Lamine”
La situación también habría afectado al estado emocional de Mounir. El paparazzi explicó: “Lo que me ha llegado es que el padre está decepcionado, triste y está pasando un momento anímico fuerte porque no tiene relación con su hijo”.
Jordi Martín describe una ruptura con consecuencias. Lamine habría cortado el sueldo, Mounir no tendría contacto con su hijo y el acceso al campo habría desaparecido.
La situación ha dado un giro de 180 grados. La relación entre padre e hijo atraviesa, según el paparazzi, el momento más delicado desde que el joven alcanzó la élite.
Mounir ha tenido una presencia constante alrededor de la carrera de Lamine desde que el joven comenzó a destacar en las categorías inferiores del Barcelona. Con el salto del futbolista a la élite, la exposición de su entorno familiar también aumentó considerablemente.
En medio de esa creciente atención, cualquier movimiento relacionado con la familia del futbolista rápidamente genera repercusión. La versión publicada ahora sobre una supuesta retirada de la asignación económica vuelve a colocar a Mounir en el centro de la conversación.
Lamine, mientras tanto, continúa concentrado en su carrera deportiva y se ha consolidado como una de las principales figuras del Barcelona y de la selección española. Su vida personal y familiar, sin embargo, sigue despertando enorme interés debido a su meteórico crecimiento desde que irrumpió siendo todavía adolescente.
Por el momento, no existe una declaración pública de Lamine Yamal que confirme que haya cortado económicamente a su padre ni tampoco una manifestación de Mounir que confirme una ruptura entre ambos.