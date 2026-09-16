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Pichichi Liga Española: Raphinha anota triplete y da nuevo golpe a Mbappé; la tabla

Raphinha se destapó con triplete y deja atrás a Mbappé: así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española tras jornada 6.

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 15:00 -
  • Lesly Gutiérrez
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La pelea en la cima del Pichichi está cada vez más fuerte: así marcha la tabla de goleadores tras la jornada 6 de la Liga Española.
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15. Jude Bellingham (Real Madrid) -- El mediocampista inglés no anotó en el triunfo ante el Elche (2-3) en esta sexta fecha y se mantiene en la tabla con sus 3 anotaciones.
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14. Roger Brugué (Levante) -- El jugador español no tendrá acción en esta jornada 6 de la Liga Española, ya que su duelo ante el Athletic Club fue pospuesto. Lleva 3 goles en lo que va de LaLiga.
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13. Fernando Niño (Elche) -- El atacante firmó un nuevo gol en el duelo de esta jornada ante Real Madrid y escala en la tabla tras alcanzar sus 3 anotaciones.
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12. Mariano Díaz (Alavés) -- El atacante se fue en blanco ante el Valencia y se queda atrás en la tabla con sus 3 anotaciones.
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11. Ante Budimir (Osasuna) -- El croata tuvo minutos este miércoles ante el Atlético de Madrid, pero no pudo marcar. Lleva 4 anotaciones en lo que va de la temporada.
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10. Fermín López (FC Barcelona) -- El juvenil no tuvo minutos en el duelo de este miércoles ante el Racing de Santander y se queda con 4 goles.
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9. Álex Baena (Atlético de Madrid) -- Este miércoles anotó en la goleada del cuadro colchonero al Osasuna (4-0) y escala en la tabla con sus 4 goles.
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8. Lucas Boyé (Alavés) --Fue otro de los que no pudo marcar en esta sexta fecha y se queda con sus 4 anotaciones.
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7. Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo) -- El delantero gabonés y su equipo cortaron su buena racha en el arranque de la temporada y este miércoles sufrieron una derrota por la mínima. Tras irse en blanco, se mantiene en la tabla con sus 5 goles tras 6 jornadas de la Liga Española.
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6. Sergio Camello (Rayo Vallecano) -- No pudo marcar en esta jornada 6 ante Espanyol y baja en la tabla de goleadores. Se queda con sus 6 anotaciones.
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5. Yassir Zabiri (Racing de Santander) -- Marcó este miércoles ante el Barcelona en la sexta fecha de la Liga Española y escala en la tabla tras alcanzar los 6 goles en la temporada.
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4. Roberto Fernández (Espanyol) -- El atacante anotó en la derrota de su equipo ante el Rayo Vallecano (2-1) en la jornada 6. Ya registra 6 goles en lo que va de la Liga Española 2026-2027.
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3. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés volvió a marcar con el Real Madrid y lo hizo en el triunfo ante Elche el martes. El francés lleva 7 goles y se mantiene en el top, pero recibió un nuevo revés en esta jornada.
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2. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil selló este miércoles la goleada azulgrana (7-2) ante el Racing de Santander. Con este tanto, alcanzó los 7 tantos y bajó al francés a la tercera plaza.
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1. Raphinha (FC Barcelona) -- El brasileño sigue imparable y este miércoles se destapó con triplete para adueñarse del liderato en el 'Pichichi'. Se afianzó en el primer lugar con 9 goles.
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