Alerta en Olimpia: Tres jugadores encienden las alarmas en entreno

Los merengues se alistan para el encuentro de vuelta contra el Firpo en el Chelato Uclés.
Olimpia realizó este miércoles su último entrenamiento previo al decisivo partido de vuelta ante Firpo por los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. El conjunto merengue trabajó con la mirada puesta en sellar su boleto a las semifinales.
El equipo dirigido por Eduardo Espinel llega con una cómoda ventaja después de imponerse 0-3 en el partido de ida disputado en territorio salvadoreño. Sin embargo, no todo es positivo en el campamento merengue, ya que se encendieron las alarmas por el estado físico de tres de sus futbolistas.
Emanuel Cuello salió del entrenamiento debido a un golpe en su rodilla que sufrió en el duelo ante Marathón el domingo, en la última jornada del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, mismo partido donde salió expulsado por doble amonestación en el minuto 51 del Clásico Nacional.
Jorge Benguché había sufrido una contusión en el tobillo durante la sexta jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional ante Platense. El delantero no presentó ninguna fractura y, de hecho, se esperaba que estuviera disponible para el partido de ida ante Firpo.
Sin embargo, no fue así. El 'Toro' no sumó minutos en ese encuentro que el Albo ganó por goleada (0-3) y su lugar fue ocupado por Yustin Arboleda, quien anotó uno de los tres tantos del conjunto hondureño.
Para el Clásico Nacional ante Marathón, Benguché tampoco estuvo disponible para sumar minutos. Ni siquiera fue convocado por el cuerpo técnico comandado por Eduardo Espinel, con la intención de reservarlo para el juego de vuelta ante los salvadoreños.
Este miércoles, en el entrenamiento previo al duelo de Copa Centroamericana, Diario DIEZ apreció cuando el jugador abandonó el lugar en una camioneta junto a Emanuel Cuello para realizarse exámenes médicos y las evaluaciones correspondientes.
Nicolás Dibble, por su parte, entrenó por separado del plantel debido a unas molestias musculares que le impiden ejercitarse junto a sus demás compañeros previo al duelo crucial del torneo internacional.
Estas son las tres situaciones que tienen en vilo a Eduardo Espinel, entrenador de Olimpia, previo a la segunda batalla ante Firpo en los cuartos de final de la Copa Centroamericana. El cuerpo técnico estará pendiente de los resultados de las evaluaciones para conocer si podrá contar con alguno de ellos.
Cabe recordar que el conjunto Albo llega con la ventaja en el global luego de imponerse en la ida por tres goles ante los salvadoreños y ahora buscará sellar esa clasificación a la siguiente ronda. El partido se disputará este jueves 17 de septiembre a las 9:15 de la noche en el Estadio Nacional.
El compromiso podrá seguirse a través de la señal de ESPN, mientras que los aficionados también tendrán la opción de verlo vía streaming mediante Disney Plus. Olimpia afrontará el encuentro con la tranquilidad que le brinda el resultado obtenido en la ida, pero sin dejar de lado la importancia de completar la tarea ante su afición.
Uno de los detalles que benefician al Rey de Copas es que en este torneo de Concacaf vale el gol de visitante, por lo que Firpo tendrá la difícil tarea de darle la vuelta al marcador. El Estadio Nacional, además, promete ser una verdadera caldera para acompañar al club en su objetivo de avanzar a la siguiente ronda.
Durante la práctica de este miércoles, los futbolistas merengues se enfocaron en afinar los últimos detalles tácticos y físicos antes de la cita internacional. Espinel y su cuerpo técnico aprovecharon la sesión para trabajar distintos aspectos pensando en lo que pueda plantear el conjunto salvadoreño desde el arranque.
Los jugadores del Albo se preparan a todo vapor y permanecen concentrados en cumplir el objetivo, conscientes de que todavía no hay nada definido. La ventaja de tres goles les permite afrontar el encuentro con margen de maniobra, pero dentro del plantel existe el mensaje de no confiarse y disputar el partido con la misma seriedad que mostraron en la ida.
Olimpia cerrará así su preparación con la ilusión de volver a celebrar en una noche internacional. El objetivo está claro para los dirigidos por Espinel: mantener la ventaja, controlar las acciones y conseguir el resultado que les permita confirmar su presencia entre los cuatro mejores de la Copa Centroamericana.