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Así fue la historia de amor de Valentina Ferrer y J Balvin

Conoce cómo comenzó la relación de Valentina Ferrer y J Balvin, la llegada de su hijo Río y su separación en 2026.

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 15:30 -
  • Redacción web
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La historia de amor entre la modelo argentina Valentina Ferrer y el cantante colombiano J Balvin comenzó en 2017, durante la grabación del video musical "Sigo Extrañándote".

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Tras construir una amistad, formalizaron su relación y se convirtieron en padres de su hijo, Río, en 2021. Después de casi una década juntos, en septiembre de 2026 anunciaron su separación.

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Aunque la química fue evidente, inicialmente mantuvieron una relación de amistad antes de dar el paso hacia un romance.

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La pareja optó por proteger su intimidad a pesar de la enorme exposición mediática de ambos.

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En junio de 2021 nació su hijo, Río, un momento que transformó la dinámica familiar de ambos.

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El cantante asumió su paternidad luego de un difícil período de crisis depresiva, que lo obligó a acudir a terapia.

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J Balvin ha expresado más de una ocasión el amor por su hijo, el poder sanador de su amor y el apoyo incondicional que Valentina siempre le ha brindado.

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De la pareja, Valentina es la que siempre compartió fotos y videos en sus cuentas de redes sociales. Compartiendo momentos familiares, sus viajes y proyectos.

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Durante los ocho años de relación en pareja, no hay acto matrimonial confirmado, acompañó al artistas a innumerables galas de premiación y giras.

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En el comunicado publicado este 16 de septiembre, Ferrer subrayó que el bienestar de su hijo seguirá siendo el centro de sus vidas: “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”.

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