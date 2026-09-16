Así fue la historia de amor de Valentina Ferrer y J Balvin

La historia de amor entre la modelo argentina Valentina Ferrer y el cantante colombiano J Balvin comenzó en 2017, durante la grabación del video musical "Sigo Extrañándote".
Tras construir una amistad, formalizaron su relación y se convirtieron en padres de su hijo, Río, en 2021. Después de casi una década juntos, en septiembre de 2026 anunciaron su separación.
Aunque la química fue evidente, inicialmente mantuvieron una relación de amistad antes de dar el paso hacia un romance.
La pareja optó por proteger su intimidad a pesar de la enorme exposición mediática de ambos.
En junio de 2021 nació su hijo, Río, un momento que transformó la dinámica familiar de ambos.
El cantante asumió su paternidad luego de un difícil período de crisis depresiva, que lo obligó a acudir a terapia.
J Balvin ha expresado más de una ocasión el amor por su hijo, el poder sanador de su amor y el apoyo incondicional que Valentina siempre le ha brindado.
De la pareja, Valentina es la que siempre compartió fotos y videos en sus cuentas de redes sociales. Compartiendo momentos familiares, sus viajes y proyectos.
Durante los ocho años de relación en pareja, no hay acto matrimonial confirmado, acompañó al artistas a innumerables galas de premiación y giras.
En el comunicado publicado este 16 de septiembre, Ferrer subrayó que el bienestar de su hijo seguirá siendo el centro de sus vidas: “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”.