Jovencita viajó a California para conocer a su novio, resultó que estaba casado y murieron en un accidente

La hermana de Lexi, Gracie Kramer, relató que Wehr había pagado los boletos de avión de la joven para realizar el viaje. Según su versión, James le habría dicho a Lexi que su matrimonio estaba terminando y que se encontraba separado de su esposa. Estas afirmaciones corresponden al relato de la familia de Kramer y no han sido establecidas por las autoridades como hechos.