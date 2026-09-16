Jovencita viajó a California para conocer a su novio, resultó que estaba casado y murieron en un accidente

Alexis “Lexi” Kramer, de 22 años, viajó desde Lakeland, Florida, hasta California el viernes 11 de septiembre para conocer personalmente a James Wehr, un influencer del mundo automotriz con quien llevaba aproximadamente un mes hablando después de conocerse en Instagram. Horas después, ambos murieron en un accidente ocurrido en Irvine.
Kramer viajaba junto a Wehr, de 27 años, en un McLaren 720S modelo 2019 que se estrelló alrededor de las 12:18 de la madrugada del domingo 13 de septiembre, cerca de la intersección de Culver Drive y Deerfield Avenue. El vehículo terminó contra un árbol y posteriormente se incendió.
La Policía de Irvine informó que el automóvil estaba detenido ante un semáforo en rojo sobre Culver Drive. Cuando la luz cambió a verde, el McLaren avanzó hacia el norte a una velocidad que los investigadores describieron como alta. Poco después, el conductor perdió el control, se desvió hacia la derecha, golpeó el bordillo y chocó contra un árbol.
El impacto fue de tal magnitud que el automóvil se partió en dos y comenzó a arder. Los equipos de emergencia acudieron al lugar y encontraron a los dos ocupantes muertos dentro del vehículo. En las primeras horas, las autoridades no habían divulgado sus identidades.
Posteriormente, familiares identificaron a las víctimas como James Wehr y Alexis “Lexi” Kramer. La Policía de Irvine indicó que la velocidad parecía haber sido un factor en el accidente, aunque la investigación continúa y las autoridades no han establecido públicamente todas las circunstancias que provocaron el choque.
Uno de los aspectos que ha llamado la atención en el caso es el viaje que realizó Kramer. Según familiares citados por medios estadounidenses, la joven tomó un vuelo desde Lakeland hasta California para encontrarse con Wehr, después de que ambos mantuvieran comunicación durante aproximadamente un mes a través de Instagram.
La hermana de Lexi, Gracie Kramer, relató que Wehr había pagado los boletos de avión de la joven para realizar el viaje. Según su versión, James le habría dicho a Lexi que su matrimonio estaba terminando y que se encontraba separado de su esposa. Estas afirmaciones corresponden al relato de la familia de Kramer y no han sido establecidas por las autoridades como hechos.
Gracie también expresó dudas sobre esa explicación. De acuerdo con su relato, revisó los registros judiciales del condado de Orange y no encontró una demanda de divorcio presentada por Wehr. La ausencia de un registro localizado por la familia, sin embargo, no permite por sí sola establecer cuál era la situación matrimonial de la pareja.
La familia de Lexi posteriormente colaboró con el proceso de identificación. Sus familiares entregaron registros dentales a las autoridades, un procedimiento utilizado para ayudar a confirmar la identidad de una persona cuando las condiciones de los restos dificultan su reconocimiento.
Kramer era originaria de Lakeland y tenía interés por los automóviles y las motocicletas. Sus redes sociales mostraban contenido relacionado con esos intereses y con actividades personales.
Medios estadounidenses también informaron que Lexi figuraba como modelo del calendario de Hooters.
Su familia la describió como una joven cariñosa, amable, divertida y carismática.
Su hermana Gracie también dijo que Lexi siempre buscaba ayudar a otras personas y que había recibido numerosos mensajes de personas que compartieron recuerdos sobre ella después de conocer la noticia de su muerte.
Kramer había completado un grado asociado en Polk State College y tenía previsto continuar sus estudios para obtener una licenciatura. También estaba a punto de comenzar un nuevo trabajo, según los datos divulgados después de su muerte.
El hombre que Lexi había viajado a conocer era una figura conocida en la comunidad automotriz del sur de California. James Wehr, de 27 años, era cofundador de South OC Cars & Coffee, un encuentro semanal de vehículos que se realiza en San Clemente y que reúne automóviles de alto rendimiento, clásicos y otros modelos.
Wehr había construido una importante presencia en redes sociales alrededor de su afición por los automóviles. Su cuenta de Instagram, @wehr, tenía más de 50,000 seguidores, según reportes publicados después de su muerte. También compartía fotografías y videos de vehículos de alto rendimiento, entre ellos el McLaren involucrado en el accidente.
El sábado 12 de septiembre, horas antes del accidente, Wehr había participado en una de las reuniones de South OC Cars & Coffee. Posteriormente, alrededor de las 7:21 de la noche, fue detenido por la Policía de Newport Beach debido a un vehículo con un escape ruidoso. El conductor recibió una advertencia y continuó su camino.
El McLaren terminó involucrado en el accidente aproximadamente cinco horas después de esa parada policial. Un registro de esa detención no establece por sí mismo una relación con el choque ocurrido en Irvine; la investigación de las autoridades se concentra en determinar qué ocurrió antes del impacto.
Wehr estaba casado con Emma Wehr. Tras conocerse su muerte, Emma publicó fotografías de ambos y un mensaje de despedida en redes sociales. Los Angeles Times informó que la pareja se había casado en julio de 2025 y que se había conocido en la universidad.
La muerte de Kramer y Wehr dejó preguntas todavía abiertas sobre los últimos momentos del viaje que comenzó cuando Lexi salió de Florida para encontrarse con el hombre que había conocido en Instagram. La Policía de Irvine continúa investigando el accidente y no ha establecido públicamente quién estaba al volante ni una causa definitiva distinta de señalar la velocidad como un posible factor.