Shakira visita su 'ciudad' en Madrid a horas de su apertura: "Nunca ha estado tan feliz"

Desde el acceso habitual del Iberdrola Music, un colorido pórtico nuevo recibe al visitante con el nombre de la iniciativa cultural que arropará cada concierto: 'Es Latina'.Desde allí, el alfombrado del suelo, que es hoy una de las principales tareas de los operarios, se convierte en un arcoíris que se despliega en forma de lazos de diferente color, cada uno de los cuales conduce a alguna de las "activaciones" supervisadas por la propia Shakira, como caminos de baldosas a Oz.