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Consternación, asombro y misterio: Fallece futbolista centroamericano con pasado en Honduras

El fútbol centroamericano se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de un futbolista que dejó huella en la región y que también tuvo un paso por el balompié hondureño.

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Consternación en Centroamérica tras muerte de futbolista con pasado en diversos países, entre ellos la Liga de Honduras.
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En las últimas horas medios de Panamá informaron la muerte del jugador panameño Martín Jiménez.
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La muerte de Jiménez conmocionó al balompié de Panamá y provocó una ola de mensajes de apoyo y solidaridad hacia sus familiares, amigos, compañeros y todos los clubes que formaron parte de su carrera deportiva.
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El anuncio fue realizado este sábado 18 de julio por UMECIT FC, institución que informó la triste noticia a través de sus canales oficiales y dedicó un mensaje de despedida para el jugador que defendió sus colores durante las temporadas 2022 y 2024.
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El club panameño expresó su profundo pesar por la partida del futbolista y destacó el compromiso, profesionalismo y entrega que mostró durante su etapa dentro de la institución.
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La noticia generó rápidamente reacciones en el fútbol nacional de Panamá, con mensajes de condolencias provenientes de equipos, jugadores y aficionados que lamentaron la pérdida del deportista.
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Martín Jiménez también tuvo una experiencia internacional durante su carrera, especialmente en el fútbol hondureño, donde formó parte del Club Deportivo y Social Vida de La Ceiba.
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Martín Jiménez jugó con el Vida en la Liga de Ascenso de Honduras. Formó parte de los cocoteros en el 2025.
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"El Vida es un histórico de Honduras con enorme proyecto, me emociona formar parte de este club", fueron las palabras de Jiménez cuando fue anunciado como fichaje en el 2025.
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Aunque todavía no se han revelado detalles oficiales sobre las causas de su fallecimiento, la noticia ha causado un profundo impacto entre quienes compartieron vestuario con él y quienes siguieron su trayectoria dentro del fútbol profesional.
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Tras conocerse su muerte, diferentes sectores del fútbol panameño y hondureño enviaron mensajes de solidaridad a sus seres queridos.
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Compañeros, entrenadores y aficionados recordaron al jugador por su dedicación dentro del campo y por el vínculo que construyó durante su carrera.
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Desde UMECIT FC también extendieron sus condolencias a la familia de Martín Jiménez, así como a sus amigos y allegados, en un momento de profundo dolor para todos los que estuvieron cerca del futbolista.
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Se espera que en las próximas horas sus familiares o la institución deportiva puedan brindar más detalles sobre las honras fúnebres y los actos de despedida para recordar la vida y trayectoria de Martín Jiménez.
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