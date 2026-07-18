Consternación, asombro y misterio: Fallece futbolista centroamericano con pasado en Honduras

Consternación en Centroamérica tras muerte de futbolista con pasado en diversos países, entre ellos la Liga de Honduras.
En las últimas horas medios de Panamá informaron la muerte del jugador panameño Martín Jiménez.
La muerte de Jiménez conmocionó al balompié de Panamá y provocó una ola de mensajes de apoyo y solidaridad hacia sus familiares, amigos, compañeros y todos los clubes que formaron parte de su carrera deportiva.
El anuncio fue realizado este sábado 18 de julio por UMECIT FC, institución que informó la triste noticia a través de sus canales oficiales y dedicó un mensaje de despedida para el jugador que defendió sus colores durante las temporadas 2022 y 2024.
El club panameño expresó su profundo pesar por la partida del futbolista y destacó el compromiso, profesionalismo y entrega que mostró durante su etapa dentro de la institución.
La noticia generó rápidamente reacciones en el fútbol nacional de Panamá, con mensajes de condolencias provenientes de equipos, jugadores y aficionados que lamentaron la pérdida del deportista.
Martín Jiménez también tuvo una experiencia internacional durante su carrera, especialmente en el fútbol hondureño, donde formó parte del Club Deportivo y Social Vida de La Ceiba.
Martín Jiménez jugó con el Vida en la Liga de Ascenso de Honduras. Formó parte de los cocoteros en el 2025.
"El Vida es un histórico de Honduras con enorme proyecto, me emociona formar parte de este club", fueron las palabras de Jiménez cuando fue anunciado como fichaje en el 2025.
Aunque todavía no se han revelado detalles oficiales sobre las causas de su fallecimiento, la noticia ha causado un profundo impacto entre quienes compartieron vestuario con él y quienes siguieron su trayectoria dentro del fútbol profesional.
Tras conocerse su muerte, diferentes sectores del fútbol panameño y hondureño enviaron mensajes de solidaridad a sus seres queridos.
Compañeros, entrenadores y aficionados recordaron al jugador por su dedicación dentro del campo y por el vínculo que construyó durante su carrera.
Desde UMECIT FC también extendieron sus condolencias a la familia de Martín Jiménez, así como a sus amigos y allegados, en un momento de profundo dolor para todos los que estuvieron cerca del futbolista.
Se espera que en las próximas horas sus familiares o la institución deportiva puedan brindar más detalles sobre las honras fúnebres y los actos de despedida para recordar la vida y trayectoria de Martín Jiménez.