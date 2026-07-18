Krysta sobrevivió al accidente en Cybertruck, pero murió atrapada cuando se incendió

Krysta Tsukahara, una estudiante universitaria de 19 años, murió el 27 de noviembre de 2024 en Piedmont, California, luego de quedar atrapada dentro de una Tesla Cybertruck que se incendió tras estrellarse contra un muro de contención y un árbol. En el accidente también fallecieron dos de sus amigos.
La joven viajaba junto al conductor Soren Dixon, de 19 años, y otros dos pasajeros cuando ocurrió el violento choque durante la madrugada, en medio del receso por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.
De acuerdo con las autoridades, el vehículo quedó envuelto en llamas poco después del impacto. Cuando los agentes llegaron a la escena encontraron la camioneta totalmente incendiada.
Krysta, Soren Dixon y Jack Nelson, de 20 años, murieron en el siniestro. Los tres eran exalumnos de la escuela secundaria Piedmont High School y habían regresado a su comunidad para pasar las festividades con sus familias.
El único sobreviviente fue Jordan Miller, quien logró ser rescatado por un amigo que circulaba detrás del vehículo al momento del accidente.
Según los reportes, el joven utilizó una rama de árbol para golpear repetidamente una de las ventanas de la Cybertruck hasta romperla y sacar a Miller, quien se encontraba apenas consciente en el asiento del copiloto.
Meses después de la tragedia, los padres de Krysta, Carl y Noelle Tsukahara, presentaron una demanda con el objetivo de obtener respuestas sobre lo ocurrido aquella noche.
La familia busca acceso a los datos almacenados en el vehículo y sostiene que su hija sobrevivió al impacto inicial, pero no pudo escapar cuando el fuego comenzó a consumir la camioneta.
Los informes de la autopsia concluyeron que Krysta no sufrió lesiones físicas graves durante la colisión. Su muerte fue atribuida a la imposibilidad de salir del vehículo mientras este ardía. Los padres de la joven afirman que una combinación de sistemas electrónicos y mecanismos de apertura dificultó la evacuación tras el accidente.
El abogado de la familia explicó que la demanda también pretende esclarecer las circunstancias previas al choque y determinar qué ocurrió dentro del vehículo antes del impacto. Los reportes toxicológicos revelaron que el conductor, Soren Dixon, tenía alcohol, cocaína y metanfetaminas en su organismo. Asimismo, las autopsias indicaron que Krysta Tsukahara y Jack Nelson dieron positivo por alcohol y cocaína.