Krysta sobrevivió al accidente en Cybertruck, pero murió atrapada cuando se incendió

El abogado de la familia explicó que la demanda también pretende esclarecer las circunstancias previas al choque y determinar qué ocurrió dentro del vehículo antes del impacto. Los reportes toxicológicos revelaron que el conductor, Soren Dixon, tenía alcohol, cocaína y metanfetaminas en su organismo. Asimismo, las autopsias indicaron que Krysta Tsukahara y Jack Nelson dieron positivo por alcohol y cocaína.