"Te amo con mi vida": el desgarrador adiós de Aylín Mujica a su hijo Mauro

La despedida concluyó con una breve, pero profunda declaración de amor que conmovió a miles de usuarios en redes sociales. "Te amo con mi vida mi Mau querido", fueron las palabras con las que la actriz cerró su homenaje, acompañado de fotografías que retratan algunos de los momentos compartidos entre madre e hijo. Hasta el momento, la familia no ha ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento. De manera preliminar, trascendió que Mauro enfrentaba un cuadro de neumonía y que, tras presentar una complicación de salud luego de realizar actividad física, fue trasladado de emergencia a un hospital, donde finalmente perdió la vida.