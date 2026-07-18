"Te amo con mi vida": el desgarrador adiós de Aylín Mujica a su hijo Mauro

La actriz y conductora cubana Aylín Mujica compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir a su hijo Mauro Menéndez, quien falleció recientemente a los 31 años. Con palabras llenas de amor y profundo dolor, la artista expresó el difícil momento que atraviesa tras la pérdida de quien describió como uno de los grandes pilares de su vida.
En la publicación, Mujica recordó a Mauro como un joven que iluminaba la vida de quienes lo rodeaban con su personalidad, su alegría y su enorme calidad humana. La actriz aseguró que su partida deja una ausencia imposible de llenar y un duelo que marcará para siempre a su familia.
"Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro, un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo", escribió la conductora.
La también actriz confesó que afrontar esta nueva etapa sin la presencia de su hijo será uno de los retos más difíciles de su existencia. En su mensaje reflejó la magnitud del dolor que enfrenta y la fortaleza que busca para continuar adelante.
"Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida", expresó en otra parte de la emotiva despedida.
Mauro Menéndez, conocido en el ámbito musical como DJ y productor, construyó una carrera propia alejada de la actuación. Aunque era hijo de una reconocida figura del espectáculo, encontró su lugar en la industria de la música electrónica, donde desarrolló diversos proyectos y se ganó el cariño de colegas y seguidores.
Familiares, amigos y personas cercanas lo recuerdan como un joven sensible, generoso y apasionado por la música. Quienes compartieron con él destacan la energía positiva que transmitía y el entusiasmo con el que impulsaba cada uno de sus proyectos.
Aylín Mujica también aprovechó la publicación para agradecer las múltiples muestras de solidaridad, afecto y apoyo que ha recibido desde que se dio a conocer la noticia. Las expresiones de cariño provenientes de colegas, amigos y seguidores han acompañado a la actriz durante estos días difíciles.
En uno de los fragmentos más conmovedores de su mensaje, la conductora pidió a su hijo que, desde donde se encuentre, le dé la fortaleza necesaria para enfrentar la pérdida. "Vuela alto mi amor, te vamos a extrañar mucho pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso, solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor", escribió.
La despedida concluyó con una breve, pero profunda declaración de amor que conmovió a miles de usuarios en redes sociales. "Te amo con mi vida mi Mau querido", fueron las palabras con las que la actriz cerró su homenaje, acompañado de fotografías que retratan algunos de los momentos compartidos entre madre e hijo. Hasta el momento, la familia no ha ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento. De manera preliminar, trascendió que Mauro enfrentaba un cuadro de neumonía y que, tras presentar una complicación de salud luego de realizar actividad física, fue trasladado de emergencia a un hospital, donde finalmente perdió la vida.