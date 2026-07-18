Denuncia contra Alfonso Obregón podría ampliarse con dos nuevas presuntas víctimas

Las denuncias contra el actor de doblaje Alfonso Obregón, reconocido por dar voz a "Shrek" y Bugs Bunny en Latinoamérica, podrían incrementarse en los próximos días. El abogado Gerardo Martín Rincón Flores, representante legal de la actriz Brenda Rivero, informó que dos personas más se acercaron a él para exponer presuntos hechos similares a los denunciados esta semana.
De acuerdo con el litigante, ambas personas manifestaron su intención de presentar su caso; Sin embargo, aclaró que antes de iniciar cualquier procedimiento revisará la información y verificará la existencia de elementos suficientes que respalden sus testimonios.
"Me acaban de contactar dos personas más del mismo tema, pero aún no tengo entrevistas con ellas. Primero, antes que cualquier cosa, reviso y valido, porque si no tengo pruebas contundentes no puedo ejercer en ningún caso, pero ya hay dos personas más que dicen eso", declaró Rincón Flores.
Actualmente, el abogado representa a Brenda Rivero, quien interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por los presuntos delitos de abuso sexual, violación y corrupción de menores contra Obregón.
Según la versión de Rivero, los hechos ocurrieron cuando ella tenía 16 años y el actor 50. La joven aseguró que, inicialmente, Obregón le propuso mantener una relación sentimental en secreto, situación que con el tiempo derivó en conductas que la hicieron sentir incómoda debido a comentarios de índole sexual y presuntos tocamientos no consentidos.
Como parte de las evidencias difundidas públicamente, Rivero compartió un video con su testimonio, además de un intercambio de mensajes entre su madre y el actor, en el que se le reclama por presuntamente haber actuado de manera inapropiada pese a conocer que la joven era menor de edad.
Respecto al avance del proceso, Rincón Flores indicó que solicitarán diversos peritajes especializados, aunque evitó ofrecer mayores detalles para no afectar el desarrollo de la investigación. "Se van a pedir ciertos peritajes que no digo para no prevenir o desvirtuar alguna cuestión de la investigación", explicó.
El abogado también afirmó que cuenta con diversos elementos que, a su juicio, fortalecen la denuncia presentada. "Lo que hizo este señor fue una bajeza con una menor en su momento, y abusando de la confianza, hay video y pues vamos a darle con todo lo que marca la ley", sostuvo.
Rincón Flores aseguró que, hasta el momento, no ha tenido acercamiento con la defensa del actor. También indicó que tiene conocimiento de que Obregón presuntamente viajó a Colombia y que, por ahora, se ha limitado a informar sobre la situación legal a algunas empresas de doblaje con las que el artista mantiene relación laboral.