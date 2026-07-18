“Ninguna madre debería despedir a un hijo”: Maribel Guardia abraza a Aylín Mujica

La actriz y cantante Maribel Guardia expresó su solidaridad con Aylín Mujica tras el fallecimiento de su hijo Mauro, una pérdida que ha conmovido a la comunidad artística y a sus seguidores.
Guardia compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, recordando que ella también atravesó el dolor de perder a un hijo cuando Julián Figueroa falleció en 2023, experiencia que le permitió identificarse con el difícil momento que vive la actriz cubana.
“Hoy lloro contigo, querida Aylín Mujica. Ninguna madre debería despedir a un hijo. Sé que el amor no termina cuando la vida cambia de forma, porque los hijos viven para siempre en la mitad del corazón que nos dejan cuando se van”, escribió la artista.
En su publicación, Maribel también deseó fortaleza para Mujica y aseguró que las madres que han vivido una pérdida similar la acompañan espiritualmente. “Que Dios te abrace, te sostenga y te dé la fortaleza necesaria para atravesar este inmenso dolor. Estoy contigo y sé que todas las madres que hemos perdido un hijo te abrazamos y bendecimos en la distancia”, añadió.
La actriz concluyó su mensaje con palabras de esperanza al afirmar: “Y ten por seguro que tu amado niño está en la luz, en la presencia del amor infinito de Dios”.
La noticia sobre la muerte de Mauro Menéndez trascendió luego de que diversos medios informaran que el joven falleció en Barbados, donde presuntamente fue trasladado de emergencia a un hospital tras presentar complicaciones de salud relacionadas con una neumonía.
De acuerdo con los reportes difundidos, Mauro habría realizado actividad física pese a encontrarse enfermo, situación que habría agravado su estado. Hasta el momento, la familia no ha ofrecido información oficial sobre las causas del fallecimiento.
Aylín Mujica se encontraba en Colombia participando en un reality de cocina cuando recibió la noticia del deceso de su hijo mayor, lo que la obligó a interrumpir sus actividades profesionales.
Aunque la actriz no ha dado declaraciones públicas sobre lo ocurrido, sí respondió a algunos mensajes de apoyo a través de sus redes sociales, donde agradeció las muestras de cariño y confesó sentirse devastada por la pérdida.
Desde que se conoció la noticia, colegas, amigos y seguidores han expresado sus condolencias y mensajes de solidaridad hacia la intérprete, reconociendo el difícil momento que atraviesa junto a su familia. Además de Mauro, Aylín Mujica es madre de Alejandro y Violeta, de 16 y 14 años respectivamente.