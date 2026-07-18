“Ninguna madre debería despedir a un hijo”: Maribel Guardia abraza a Aylín Mujica

En su publicación, Maribel también deseó fortaleza para Mujica y aseguró que las madres que han vivido una pérdida similar la acompañan espiritualmente. “Que Dios te abrace, te sostenga y te dé la fortaleza necesaria para atravesar este inmenso dolor. Estoy contigo y sé que todas las madres que hemos perdido un hijo te abrazamos y bendecimos en la distancia”, añadió.