¿Quién fue Lisa “Left Eye” Lopes? La estrella del R&B que murió en Honduras

Tras su fallecimiento, las integrantes de TLC aseguraron que nunca buscarían reemplazarla. En cambio, decidieron mantener viva su memoria utilizando grabaciones originales en conciertos y continuando el proyecto musical con profundo respeto hacia el legado de su compañera. Más de dos décadas después de su partida, Lisa “Left Eye” Lopes sigue siendo recordada como una de las figuras más importantes del R&B y el hip-hop.