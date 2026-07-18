¿Quién fue Lisa “Left Eye” Lopes? La estrella del R&B que murió en Honduras

Lisa Lopes fue una de las artistas más influyentes del R&B y el hip-hop de los años 90. Como integrante de TLC, ayudó a transformar la música popular con un estilo innovador que combinó ritmos urbanos, mensajes sociales y una identidad visual que rompió esquemas.
Reconocida por el sobrenombre de “Left Eye”, la cantante destacó como rapera, compositora y principal letrista del trío, aportando una personalidad única a éxitos como "No Scrubs", "Waterfalls" y "Creep", canciones que continúan siendo referentes de la música contemporánea.
Junto a Tionne “T-Boz” Watkins y Rozonda “Chilli” Thomas, Lopes convirtió a TLC en uno de los grupos femeninos más exitosos de la historia, con más de 20 millones de álbumes vendidos y cuatro premios Grammy, consolidando un legado que trascendió generaciones.
El álbum "CrazySexyCool", publicado en 1994, impulsó definitivamente la carrera del grupo y fue reconocido por su influencia dentro de la industria musical gracias a su mezcla de R&B, pop y hip-hop, además de abordar temas como el empoderamiento femenino, las relaciones de pareja y la prevención del VIH/SIDA.
Más allá de interpretar canciones, Lisa participó activamente en la composición de varios de los mayores éxitos del grupo y también colaboró en el desarrollo creativo de videoclips e imagen artística, convirtiéndose en una figura de referencia para futuras generaciones de mujeres dentro del rap.
Su vida cambió trágicamente el 25 de abril de 2002, cuando falleció a los 30 años en un accidente automovilístico ocurrido en Roma, Honduras, mientras realizaba un viaje con fines espirituales y personales.
De acuerdo con los reportes de la época, la artista conducía una camioneta alquilada cuando perdió el control del vehículo al intentar rebasar a otro automóvil. El SUV volcó y Lopes sufrió heridas mortales en la cabeza y el pecho, mientras los demás ocupantes sobrevivieron con diversas lesiones.
Semanas antes del accidente, la cantante había vivido otro episodio que la afectó profundamente. Su asistente atropelló accidentalmente a un niño hondureño llamado Bayron Fuentes Lopes, hecho que impactó emocionalmente a la artista debido a que ambos compartían el mismo apellido.
Aquellas experiencias quedaron documentadas en grabaciones realizadas por el propio equipo de la cantante durante su estancia en Honduras. Parte de ese material fue incluido posteriormente en el documental "The Last Days of Left Eye", que mostró los últimos días de vida de la intérprete.
Tras su fallecimiento, las integrantes de TLC aseguraron que nunca buscarían reemplazarla. En cambio, decidieron mantener viva su memoria utilizando grabaciones originales en conciertos y continuando el proyecto musical con profundo respeto hacia el legado de su compañera. Más de dos décadas después de su partida, Lisa “Left Eye” Lopes sigue siendo recordada como una de las figuras más importantes del R&B y el hip-hop.