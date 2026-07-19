Messi rompe a llorar, show de Lamine Yamal, su novia y España festeja campeón Mundial

Las imágenes de los festejos de España como campeón del Mundial 2026 y las lágrimas de Lionel Messi por perder el título de la Copa del Mundo. Lamine Yamal se roba el show.
Lamine Yamal y Nico Williams celebrando tras el pitazo final del partido que España ganó 1-0 a Argentina en el Mundial 2026.
Ferran Torres, autor del gol del título de España, se abraza con Lionel Messi tras el partido.
Luego del final del juego, hubo una bronca que empezó Leandro Paredes por agredir a Eric García y después Gavi le respondió.
La celebración de los jugadores de España con un circulo tras ganar el Mundial 2026.
Lamine Yamal buscó a Lionel Messi para un abrazo tras ganarle con España en la Final de la Copa del Mundo.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de México, Claudia President, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el rey de España, Felipe VI, posan para la ceremonia de entrega de premios tras la final de la Copa Mundial.
Pau Cubarsí ganó el premio al Mejor Jugador Joven del Mundial 2026. A sus 19 años, el defensa central del FC Barcelona fue pieza clave en la conquista del título por parte de la selección española, consolidándose como titular y dejando una de las mejores actuaciones defensivas en la historia del torneo.
El guardameta español Unai Simón posa con el Guante de Oro como mejor portero del torneo tras la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Rodri Hernández fue galardonado oficialmente como el Balón de Oro adidas (MVP) al mejor jugador de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El centrocampista español fue pieza clave en el esquema de La Roja durante todo el torneo.
Así reaccionó Leo Messi después de que Rodri fuera galardonado como el Balón de Oro del Mundial 2026. Al argentino no le gustó para nada.
La tristeza de los jugadores de la Selección Argentina tras perder la final del Mundial 2026.
Leo Messi no tuvo un buen partido contra España y acabó tendido en el suelo tras la derrota de Argentina.
El rostro de tristeza de Messi después de la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 ante España.
España fue campeón, pero todas las miradas se fueron con Messi ya que puede ser su último Mundial.
Messi terminó tremendamente cansado, pues hizo un esfuerzo muy grande en los partidos desde 1/16 de final hasta este domingo.
Ahora está por ver si es la despedida de Leo Messi de la Selección Argentina, algo más difícil de prever en estos momentos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, le colocó la medalla de subcampeón a Leo Messi.
Messi resistió como un capitán y caballero la entrega de la Copa del Mundo al rival... y se fue por el túnel con un legado inimaginable.
Leo Messi acabó el partido con lágrimas, pero ovacionado por los suyos (y por el mundo del fútbol).
Messi rompió a llorar cuando los aficionados argentinos lo ovacionaron. El astro no pudo contener las lágrimas.
En la pantalla del estadio de Nueva York se vio a Messi llorando tras perder la final del Mundial 2026.
El sentido abrazo de Lionel Scaloni con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
La tristeza de Lionel Scaloni tras recibir la medalla de subcampeón del mundo.
Sergio Ramos, leyenda de España y del Real Madrid, fue el encargado de llevar el trofeo de la Copa del Mundo para la coronación de la Roja.
Donald Trump y Gianni Infantino con la Copa del Mundo antes de entregarla a los campeones.
Ferran Torres recibió su medalla de campeón y aprovechó para darle un beso a la Copa del Mundo.
El rey de España, Felipe V, abraza a Lamine Yamal tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Argentina.
El festejo de dos amigos. Lamine Yamal y Nico Williams celebrando el título mundial de España.
Rodri, capitán de España, fue quien levantó el trofeo de campeón de la Copa del Mundo.
España conquistó su segundo Mundial de fútbol de la FIFA tras ganar la final a Argentina.
La alegría de Rodri y compañía levantando el título del Mundial 2026.
Luis de la Fuente también levantó el título de campeón del mundo.
La imagen espectacular del MetLife Stadium de Nueva York al momento de la coronación de España.
El rey de España, Felipe V, también alzó el trofeo de campeón del Mundial 2026.
Lamine Yamal conquistó la Copa del Mundo a sus 19 años con España.
Lamine Yamal se robó el show en las celebraciones de España como campeón del Mundial 2026.
El rostro de felicidad de Lamine Yamal posando con el trofeo de la Copa del Mundo.
Lamine Yamal fue acompañado por su novia Inés García mientras se comía un buen bocado de pizza.
Keyne, el hermano de Lamine Yamal, también celebró el título de España.
Lamine Yamal con sus lentes se robó el show tras ganar el Mundial 2026 con España.