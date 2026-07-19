Messi desata revuelo por lo que hizo: Los del Balón de Oro le dejan mensaje

Conoce lo que dicen en las redes sociales sobre el adiós de Messi en Copas del Mundo.
Lionel Messi no pudo contener el llanto tras la derrota 1-0 de Argentina ante España en la final del Mundial 2026.
La final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más impactantes del fútbol en los últimos años. Lionel Messi, considerado por millones como el mejor futbolista de todos los tiempos, no pudo evitar la derrota de Argentina frente a España y vio escapar la posibilidad de conquistar una segunda Copa del Mundo consecutiva.
Apenas terminó el encuentro, las redes sociales se inundaron de mensajes dedicados al capitán de la Albiceleste. Miles de aficionados comenzaron a publicar fotografías, videos y recuerdos de la extraordinaria carrera del '10'.
Álvaro Morales, periodista de ESPN, se mofó de Messi.
El periodista español Alfredo Martínez tuvo palabras de elogios para Messi.
La Selección Nacional de Argentina se despidió de Messi en las redes sociales.
La Selección de Argentina y sus palabras emotivas para la plantilla de jugadores.
En plataformas como X, Instagram, Facebook y TikTok, las etiquetas relacionadas con Messi se convirtieron rápidamente en tendencia mundial.
Expresiones como "Gracias, Leo", "Eterno Capitán", "El mejor de todos los tiempos" y "Nunca te vamos a olvidar" dominaron la conversación entre millones de usuarios, quienes recordaron los títulos, récords y momentos inolvidables que protagonizó con la selección argentina.
Messi no se quitó la medalla de subcampeón y recibió comentarios positivos.
ESPN Deportes se mofó de Messi con este mensaje.
DAZN de España le dejó un mensaje de agradecimiento a Messi.
La cuenta oficial del Balón de Oro sorprendió con este mensaje donde despide a Messi y lo cataloga como leyenda.
TYC Sports de Argentina.
Diario Marca de España.
Mundo Deportivo de España.