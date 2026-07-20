Antonela no se guarda nada: Contundente mensaje para Messi y sus críticos tras final del Mundial 2026

Antonela Roccuzzo conmovió a millones de aficionados tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 al dedicarle un emotivo mensaje a Lionel Messi.
La final del Mundial de 2026 dejó una de las imágenes más emotivas y dolorosas para el fútbol argentino ya que Messi no pudo contener el llanto.
El encuentro disputado ante España marcó el cierre de una etapa inolvidable en la carrera del astro rosarino. A sus 39 años, Messi se despidió oficialmente de las Copas del Mundo, poniendo fin a una trayectoria legendaria que comenzó en Alemania 2006 y que lo llevó a disputar seis ediciones del torneo.
Messi ha recibido miles de mensajes en redes sociales en donde le muestran su apoyo.
A través de sus redes sociales, la esposa del capitán argentino expresó todo su orgullo y admiración por el futbolista, dejando claro que, más allá del resultado, para ella Messi seguirá siendo el mejor.
“Siempre vas a ser el mejor Messi”, escribió Antonela, en un mensaje cargado de emoción en el que destacó no solamente el talento del astro argentino, sino también los valores que lo han acompañado durante toda su trayectoria.
La rosarina resaltó la capacidad de Messi para levantarse ante las dificultades, luchar hasta el último instante y nunca rendirse, incluso en los momentos más dolorosos.
"Porque, pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único", señaló la esposa de Leo.
La pareja de Messi también destacó la mentalidad del capitán argentino y su constante esfuerzo por superar obstáculos. Para ella, esa capacidad de competir, sacrificarse y entregar todo hasta el último segundo es lo que convierte a Lionel en una figura única en la historia del fútbol.
"Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia", indicó Roccuzzo.
"Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas", mencionó la esposa de Leo Messi.
"Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado", dijo Antonella.
Antonela cerró su publicación con una declaración de amor y admiración hacia el hombre que ha acompañado durante gran parte de su vida: “Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo”.
La publicación rápidamente generó miles de reacciones en redes sociales, donde aficionados de todo el mundo enviaron mensajes de apoyo a Messi y a su familia, resaltando la importancia de Antonela como uno de los grandes pilares en la carrera del campeón argentino.
Tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi, demostrando una vez más el apoyo incondicional hacia el capitán argentino en uno de los momentos más difíciles de su carrera.
Con palabras llenas de amor, orgullo y admiración, Antonela destacó que el valor de Messi no está únicamente en los títulos, los récords o los reconocimientos que ha conseguido a lo largo de su trayectoria, sino en la persona que ha demostrado ser durante todos estos años. Para ella, su grandeza va mucho más allá de lo que sucede dentro de una cancha de fútbol.
En su mensaje, Antonela también hizo énfasis en la capacidad de Messi para levantarse ante los momentos complicados.