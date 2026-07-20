Antonela no se guarda nada: Contundente mensaje para Messi y sus críticos tras final del Mundial 2026

Con palabras llenas de amor, orgullo y admiración, Antonela destacó que el valor de Messi no está únicamente en los títulos, los récords o los reconocimientos que ha conseguido a lo largo de su trayectoria, sino en la persona que ha demostrado ser durante todos estos años. Para ella, su grandeza va mucho más allá de lo que sucede dentro de una cancha de fútbol.