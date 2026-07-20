Locura de España, 'mensaje' de Trump, petición de Yamal y Gavi vs Paredes

Las mejores imágenes de los festejos de España tras coronarse campeón del Mundial 2026. La 'Roja' venció por la mínima a Argentina.
Los españoles arribaron a tempranas horas de este lunes a Madrid para iniciar las celebraciones tras ser campeones del mundo.
El creador de contenido Ibai y la periodista María Relaño dieron la bienvenida a los jugadores de la selección española a su llegada al Palacio de la Moncloa para la recepción con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Los futbolistas durante la recepción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez este lunes en el Palacio de la Moncloa.
Los reyes Felipe VI y doña Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía en el Palacio de la Zarzuela a la selección española masculina de fútbol.
Los reyes Felipe VI y doña Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, recibieron este lunes en el Palacio de la Zarzuela a la selección española masculina de fútbol, tras proclamarse campeones del mundo derrotando en la final a Argentina.
Juntos posaron con la copa del campeón del mundo. El segundo título de "La Roja" llegó 16 años después.
Nico Williams cargando la copa en su llegada al Palacio de la Zarzuela.
Los jugadores de la selección española continúan su recorrido por las calles de Madrid para celebrar la consecución de su segundo Mundial.
Los futbolistas estuvieron recibiendo regalos del público que abarrota las aceras, bailando y entonando el cántico de 'campeones del mundo'.
En el camino hacia la Plaza de Cibeles, donde esperaron 120.000 aficionados, según los datos de Delegación de Gobierno, los integrantes del combinado nacional, con camisetas conmemorativas (y, muchos de ellos, con las mangas cortadas), conversan, bailan, beben e interactúan con los seguidores.
Ferran Torres, el goleador de la final, apareció sin camiseta, como Marcos Llorente. Lo que sí llevó el valenciano es una gorra roja con el texto 'Make Spain great again' ('Hagamos que España sea grande otra vez'), en referencia al eslogan utilizado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump 'Make America great again'.
Algunos de los aficionados hicieron llegar objetos a lo alto del autobús descapotado.
Todavía en Moncloa, alcanzó a los jugadores un cartón que representaba el trofeo del Mundial, pero con la cabeza de Luis de la Fuente, el seleccionador, sustituyendo la pelota de fútbol que habitualmente lo corona.
Rodri vivió su propia fiesta en el recorrido de la Selección por las calles españolas.
Incluso bromeó con la copa en el paseo que contó con miles de seguidores presentes.
España venció por la mínima a Argentina en la final del Mundial 2026 y conquistó su segundo palmarés mundialista.
Otros aficionados consiguieron que Lamine Yamal sostuviera un cartel, que por detrás, estaba escrito: "Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi", en alusión al evento de boxeo amateur.
Esto debido al enfrentamiento entre el argentino y el español al terminar la final del Mundial que está siendo investigado por la FIFA. Al ver el texto, Yamal dijo a cámara: "Nos vemos".
Lamine Yamal presumió el título de la Copa del Mundo. A sus 19 años ya cuenta con un palmarés extenso.
La locura en los festejos en las calles de Madrid a los actuales campeones del mundo.
Borja Iglesias hizo de DJ en la mesa de mezclas. Contando con el apoyo del extremeño Pedro Porro, micrófono en mano, que ha entonado el cántico de 'campeones del mundo' y ha iniciado un 'Cumpleaños feliz' para su compañero Álex Baena, que nació el 20 de julio de 2001.
¡Tremenda postal! Las calles estaba repletas de los aficionados que fueron a presenciar la llegada del mejor equipo del Mundial 2026.