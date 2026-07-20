Desgarradora reacción de Messi tras derrota de Argentina: Toma decisión y sorprende a España

Lionel Messi rompió el silencio con un mensaje cargado de emociones, en el que expresó la tristeza que siente por no haber podido levantar la Copa del Mundo 2026.
La final del Mundial de 2026 dejó una de las imágenes más emotivas y dolorosas para el fútbol argentino ya que Messi no pudo contener el llanto.
El encuentro disputado ante España marcó el cierre de una etapa inolvidable en la carrera del astro rosarino. A sus 39 años, Messi se despidió oficialmente de las Copas del Mundo, poniendo fin a una trayectoria legendaria que comenzó en Alemania 2006 y que lo llevó a disputar seis ediciones del torneo.
En ese recorrido escribió páginas imborrables para la historia del fútbol, conquistando el Mundial de Catar 2022 y llevando nuevamente a Argentina a la final en 2026, consolidándose como uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos.
Pese al amargo desenlace, Messi volvió a demostrar su enorme calidad durante el Mundial de 2026. El capitán fue el máximo goleador de la selección argentina en la competencia, liderando al equipo con actuaciones decisivas y anotaciones fundamentales para superar las distintas fases del torneo.
Horas después de la derrota, Messi utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje que rápidamente dio la vuelta al mundo y conmovió a millones de aficionados.
"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno...", comenzó diciendo Messi-.
"Me quedo con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", señaló de forma contundente Messi en su cuenta oficial de Instagram.
"Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", dijo el astro rosarino.
Las palabras del capitán fueron recibidas con una enorme ola de apoyo por parte de los aficionados.
Messi cerró con un mensaje para la selección que les ganó la final del Mundial 2026: "También quiero felicitar a España por el campeonato.", dijo.
En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de mensajes de agradecimiento, fotografías, videos y homenajes dedicados al número 10.
Miles de seguidores expresaron el profundo dolor que les dejó ver a Messi despedirse de los Mundiales sin poder conquistar una segunda Copa del Mundo, mientras otros destacaron que, más allá del resultado de la final, su legado permanecerá intacto para las futuras generaciones.
En plataformas como X, Instagram y Facebook, las etiquetas relacionadas con Lionel Messi se convirtieron rápidamente en tendencia mundial. Los aficionados recordaron sus momentos más icónicos con la camiseta albiceleste, desde su debut mundialista hasta la consagración en Catar 2022, pasando por sus récords, asistencias, goles y actuaciones memorables.
Lamine Yamal consoló a Messi tras haberle ganado la final del Mundial 2026.