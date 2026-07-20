Desgarradora reacción de Messi tras derrota de Argentina: Toma decisión y sorprende a España

"Me quedo con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", señaló de forma contundente Messi en su cuenta oficial de Instagram.