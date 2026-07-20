Bombazo con Pep Guardiola: Contactos con gigante del fútbol mundial

Bombazo. Pep Guardiola estaría a un paso de convertirse en nuevo director técnico de una potencia del futbol mundial.
Pep Guardiola puso punto final a una de las etapas más exitosas en la historia del Manchester City.
Después de una década al frente del conjunto inglés, el técnico catalán decidió cerrar su ciclo tras conquistar múltiples títulos nacionales e internacionales, dejando una huella imborrable en la Premier League y en el fútbol europeo.
Durante su gestión, el City se convirtió en una potencia mundial, ganando ligas, copas y la ansiada UEFA Champions League, además de revolucionar el estilo de juego del club con una propuesta ofensiva y de posesión que marcó una época.
Tras su salida del Etihad Stadium, Guardiola aseguró públicamente que tenía la intención de tomarse un descanso para recuperar energías luego de varios años de máxima exigencia en los banquillos.
Sin embargo, en las últimas horas su nombre ha vuelto a ocupar las portadas del fútbol internacional debido al fuerte interés de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), que busca iniciar una nueva etapa tras el fracaso de la selección al no lograr la clasificación al Mundial de 2026 y la posterior salida de Gennaro Gattuso.
La selección de Italia atraviesa una fase de reconstrucción tras quedar fuera de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva. En este contexto, Paolo Maldini y Leonardo mantuvieron en Barcelona un extenso encuentro con Pep Guardiola para presentarle el proyecto futbolístico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y ofrecerle el cargo de seleccionador nacional, según reveló el periodista Peppe Di Stéfano en Sky Sport.
El movimiento, inédito en la historia reciente de la Azzurra, fue confirmado por Di Stéfano, quien detalló que la reunión se produjo durante un fin de semana completo en territorio español y tuvo como objetivo principal seducir a uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol mundial.
Durante su informe sostuvo que Maldini y Leonardo viajaron desde Milán hacia Barcelona, donde coincidieron en los aeropuertos en los trayectos de ida y regreso, algo que fue advertido también a través de publicaciones en redes sociales.
“La noticia que les contamos sería maravillosa si se concretara, pero de todos modos es genial incluso solo contarla. Porque a través de las redes sociales nos enteramos en las últimas horas que Maldini y Leonardo fueron vistos en las zonas de salida y llegada de los aeropuertos, cuando los dos se dirigían de Milán a Barcelona. Nos hemos enterado de que hubo una reunión con Pep Guardiola y es una noticia que, si se confirmara, sería maravillosa”, expresó Di Stéfano durante la emisión.
Prosiguiendo con su relato, añadió: “Es un nombre de primer nivel, de gran valor; Italia debe pensar en grande. Por lo que sabemos, se quedaron todo el fin de semana en España y, según tenemos entendido, la reunión probablemente duró tres días, dos días y medio. En fin, todo el fin de semana”.
De acuerdo con diversos reportes procedentes de Italia, dirigentes de la FIGC, encabezados por Paolo Maldini, director técnico de la federación, y el asesor Leonardo, viajaron a Barcelona para sostener reuniones con Guardiola y presentarle el proyecto deportivo de la selección italiana.
La intención de los dirigentes es convencer al entrenador español de asumir el reto de devolver a la 'Azzurra' a la élite del fútbol mundial después de atravesar uno de los momentos más complicados de su historia reciente.
La posible llegada de Guardiola ha generado enorme expectativa entre aficionados y analistas, ya que sería la primera experiencia del estratega al frente de una selección nacional.
Aunque las conversaciones existen, Guardiola ha reiterado recientemente que su prioridad sigue siendo disfrutar de un periodo de descanso antes de asumir un nuevo desafío profesionaL.
Mientras tanto, la Federación Italiana continúa evaluando alternativas como Roberto Mancini, Antonio Conte y Andrea Pirlo, aunque Guardiola aparece como el gran sueño para liderar el nuevo proyecto deportivo.
. En los próximos días se espera que la FIGC tome una decisión definitiva sobre quién será el encargado de reconstruir a una selección que busca recuperar el protagonismo perdido y volver a competir por los títulos más importantes del fútbol internacional.