Bombazo con Pep Guardiola: Contactos con gigante del fútbol mundial

“La noticia que les contamos sería maravillosa si se concretara, pero de todos modos es genial incluso solo contarla. Porque a través de las redes sociales nos enteramos en las últimas horas que Maldini y Leonardo fueron vistos en las zonas de salida y llegada de los aeropuertos, cuando los dos se dirigían de Milán a Barcelona. Nos hemos enterado de que hubo una reunión con Pep Guardiola y es una noticia que, si se confirmara, sería maravillosa”, expresó Di Stéfano durante la emisión.