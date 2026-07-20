Terror y luto en Argentina, el caos que se desató tras perder Final contra España

Lo que sería una fiesta deportiva, terminó en tragedia, cerca de una veintena de personas resultaron heridas y tres fallecidos, según informaron las autoridades, durante las celebraciones por el segundo puesto. FOTO EFE.
Decenas de miles de argentinos salieron a las calles de distintos puntos de Argentina para agradecer a su selección su desempeño en el Mundial 2026 y su entrega durante la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Al menos 12 personas fueron detenidas este domingo por las fuerzas de seguridad durante incidentes en el desalojo de aficionados argentinos que se habían concentrado en las inmediaciones del Obelisco de la ciudad de Buenos Aires.
En la ciudad de Neuquén, un hombre falleció y otras tres personas resultaron gravemente heridas tras la explosión de una bomba de estruendo durante las concentraciones posteriores al encuentro.
Según las autoridades, en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, una mujer de 45 años murió tras caer de la caja de una camioneta en movimiento mientras participaba de una caravana de festejos.
Cerca de una veintena de personas resultaron heridas, según informaron las autoridades, durante las celebraciones por el segundo puesto.
En la ciudad de Buenos Aires un hombre de 67 años murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras veía por televisión el partido entre Argentina y España.
Esta bella aficionada de Argentina se mostró triste luego de la derrota 1-0 de España contra Argentina, no pudieron celebrar el bicampeonato.
Una pareja se quedó triste después del partido al ver como su selección no pudo lograr el bicampeonato.
Esta bella aficionada no pudo ocultar su frustración durante el encuentro de la Final donde su selección no pudo ganar el título.
Un aficionado argentino reacciona feliz pese a la derrota de su selección ante España en la final del Mundial.
Una seguidora posa con la camisa de Messi durante el partido de la final, sin embargo el resultado no fue el más esperado.
En otros países como Brasil también un grupo de aficionados pese a la derrota salieron a festejar el mundial que hizo Argentina