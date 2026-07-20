Argentina en problemas: FIFA la investiga tras lo ocurrido en final del Mundial 2026

Bombazo. La selección nacional de Argentina será investigada por la FIFA tras lo ocurrido en la Gran Final del Mundial 2026.
España escribió una página dorada en la historia del fútbol al derrotar por 1-0 a Argentina en la gran final del Mundial 2026, conquistando así el título de campeón del mundo.
Argentina estuvo muy cerca de hacer historia y conquistar su segundo Mundial consecutivo, pero terminó dejando escapar la oportunidad de convertirse en bicampeona del mundo. La Albiceleste, que llegaba a la final como vigente campeona tras su consagración en Catar 2022, no pudo superar a una sólida selección española y cayó por 1-0 en el partido decisivo.
Con la derrota, el equipo encabezado por Leo Messi vio frustrado el sueño de retener la corona mundial y sumar una nueva estrella a su escudo, poniendo fin a una brillante campaña que lo llevó nuevamente hasta la final.
Este lunes, se conoció de que la FIFA abrirá una investigación disciplinaria para analizar los graves incidentes protagonizados por varios integrantes de la selección de Argentina tras la final del Mundial 2026 frente a España.
De acuerdo con la información revelada por Sky Sports News, el máximo organismo del fútbol mundial revisará de manera exhaustiva los informes del equipo arbitral, las imágenes oficiales del partido y el material audiovisual disponible antes de determinar si corresponde imponer sanciones a futbolistas, miembros del cuerpo técnico o a la propia Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La investigación llega después de una de las escenas más polémicas que se recuerdan en una final mundialista, ya que la celebración de España por la conquista del título terminó completamente empañada por una violenta tangana que involucró a jugadores de ambas selecciones apenas sonó el pitazo final.
"La FIFA se prepara para investigar el comportamiento de Argentina tras el pitido final en la final de la Copa del Mundo", señalaron desde Sky Sports, medio que asegura que el expediente disciplinario ya está en marcha.
Todo comenzó cuando los futbolistas españoles corrieron a celebrar la obtención del campeonato sobre el terreno de juego. En ese momento, Rodri se dirigía hacia sus compañeros para unirse a los festejos cuando, presuntamente, fue golpeado por Nahuel Molina. El mediocampista español reaccionó de inmediato y encaró al defensor argentino, generando un intercambio de empujones y reclamos que rápidamente desató el caos.
En cuestión de segundos, jugadores de ambos equipos ingresaron al altercado. Eric García fue uno de los primeros españoles en intervenir con la intención de separar a sus compañeros y calmar los ánimos. Sin embargo, terminó siendo uno de los más afectados, ya que Leandro Paredes apareció de forma repentina y, según las imágenes difundidas, lo sujetó violentamente del cuello, una acción que elevó todavía más la tensión sobre el césped.
La situación se salió completamente de control. Al observar la agresión contra su compañero del FC Barcelona, Gavi corrió para defender a Eric García, pero terminó envuelto en el enfrentamiento. En medio del tumulto, el joven centrocampista español cayó al suelo tras verse rodeado por futbolistas argentinos, entre ellos Thiago Almada y el propio Paredes, dejando una de las imágenes más impactantes y controvertidas del cierre del campeonato.
El árbitro y su equipo tuvieron que intervenir para intentar restablecer el orden mientras integrantes de ambos cuerpos técnicos ingresaban al terreno de juego. Incluso miembros de la seguridad y de la organización del torneo participaron para separar a los protagonistas y evitar que la pelea siguiera escalando.
Entre los hechos que serán objeto de investigación figura la expulsión de Leandro Paredes por conducta violenta una vez concluido el partido. Aunque durante los 120 minutos únicamente había sido amonestado con tarjeta amarilla, el informe arbitral terminó reflejando su comportamiento en la pelea posterior, motivo por el cual recibió la tarjeta roja tras el silbatazo final.
Asimismo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA también revisará las acciones de Nahuel Molina por el presunto golpe propinado a Rodri durante las celebraciones españolas, así como la supuesta participación del asistente técnico Roberto Ayala, quien habría empujado a Dani Olmo en medio de los altercados.
La investigación no se limitará únicamente a lo ocurrido dentro del terreno de juego. La FIFA también examinará la conducta de algunos integrantes de la delegación argentina durante la ceremonia de premiación, luego de que varios futbolistas permanecieran de espaldas mientras España levantaba el trofeo de campeón del mundo, un gesto que provocó numerosas críticas y abrió un intenso debate en redes sociales y medios internacionales sobre el respeto al protocolo de la competición.
Con toda la documentación reunida, la Comisión Disciplinaria evaluará si existieron violaciones al Código Disciplinario de la FIFA y determinará si corresponde aplicar sanciones individuales o colectivas. Entre las posibles medidas podrían contemplarse suspensiones para futuros compromisos internacionales, multas económicas o cualquier otra sanción que el organismo considere pertinente, dependiendo de la gravedad de los hechos reflejados en el expediente.
Por el momento, la FIFA no ha anunciado posibles sanciones y esperará a completar el proceso disciplinario antes de emitir una resolución oficial.