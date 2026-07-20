Argentina en problemas: FIFA la investiga tras lo ocurrido en final del Mundial 2026

En cuestión de segundos, jugadores de ambos equipos ingresaron al altercado. Eric García fue uno de los primeros españoles en intervenir con la intención de separar a sus compañeros y calmar los ánimos. Sin embargo, terminó siendo uno de los más afectados, ya que Leandro Paredes apareció de forma repentina y, según las imágenes difundidas, lo sujetó violentamente del cuello, una acción que elevó todavía más la tensión sobre el césped.