Cayos, islas y salidas al mar: los asuntos soberanos pendientes de Honduras

Otro de los asuntos señalados por expertos es la delimitación marítima entre Honduras y Jamaica. Ambos países tienen proyecciones en el Caribe occidental, pero no aparece registrado un tratado bilateral definitivo de delimitación entre ellos. Por ello, el asunto debe entenderse como una frontera pendiente de negociación, no como un juicio actualmente abierto ante la Corte. En la foto, guardacostas en el Golfo de Fonseca.