Dormirán sin luz en más de 50 zonas de Honduras este martes 21 de julio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este martes 21 de julio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Valle, Choluteca y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos seis horas en varias de estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En Choluteca, los cortes se realizarán de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana e incluirán sectores como El Llano, parte de San Francisco, El Aguacatal, Las Delicias, El Trapiche, El Frijolillo, Barranquilla, Misión Lázaro, Comalí, Caribbean Appetizers, El Inventario, Duyure, la aduana El Espino, Hacienda La Laguna, además de las aldeas Las Tapias, El Horno y Los Planes. También estarán sin energía Brisas de San Marcos, San Isidro, El Boquerón, Las Cañas, Carrizal Prieto, Tierras Coloradas, Liraquí y los barrios y colonias de Duyure y San Marcos de Colón, junto con Oyoto y comunidades cercanas.
En otro circuito del departamento de Choluteca, el servicio será interrumpido de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, afectando comunidades como Cerco de Piedra, El Carrizal, La Galera, Pillado, Agua Agria, El Banquito, parte de San Francisco, Puerta de Belén, Las Cabezas, Chinchayote y Orocuina. Asimismo, permanecerán sin electricidad varios barrios y colonias de Orocuina, entre ellos La Estación, El Centro, Abajo, Potrerillos, Villa San Pablo, Buenos Aires, Nueva York, Cedrito, Nuevos Horizontes, El Muray, La Concepción y los caseríos Los Montoya y Alianza.
Otro amplio bloque de Choluteca tendrá suspensión del suministro de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana, incluyendo sectores como Las Lomas, Combalí, Agua Podrida, Matapalo, La Rinconada, Los Jícaros, La Aradita, Matapalito, Liure, El Hato, El Espinal, Piedra Campana, El Tamarindo, Aguas Zarcas, Macuelizo, San Ramón, Calpules y Los Encuentros. También serán afectados Apacilagua, Soledad, Morolica, Nueva Morolica y numerosas aldeas, caseríos, barrios y colonias del municipio de Choluteca, entre ellas Villa de Jerez, Felicidad, Providencia, Inprema, barrio Valle, las instalaciones de la Universidad Católica y la UNAH, la colonia Julio Midence, el aeropuerto de Choluteca y las residenciales Andalucía II y III, además de Las Peñitas y El Divisadero.
En el departamento de Valle, específicamente en el municipio de Langue, la ENEE programó interrupciones de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. En un primer circuito se verán afectados sectores como Resbaloso, Langue centro, El Pital, El Hato, Luminapa, Los Llanos, Las Marías, el Cementerio, parte de La Guasimada, La Lucía, Candelaria, Picacho, San Francisco número 2, La Rinconada y Tempisque. Además, otro circuito comprende comunidades como Combalí, Agua Podrida, Matapalo, Liure, Apacilagua, Soledad, Morolica, Nueva Morolica y otras aldeas y caseríos que comparten la misma línea de distribución.
En Olancho, los trabajos dejarán sin energía de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde a los municipios de Silca, Salamá, Jano, Guata, El Rosario, Yocón, La Unión y Mangulile, así como la aldea El Higuerito, el Hospital de Salamá y las comunidades aledañas.
Para el Distrito Central, en Francisco Morazán, la suspensión del servicio también está prevista de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y abarcará parte de las colonias Callejas, Torocagua, Primero de Diciembre, Nueva Era, Centroamérica Oeste, residencial La Fuente, colonia 21 de Febrero, centro comercial San Pedro, Ciudad Lempira, Arturo Quezada, Nueva España, El Pantanal, El Retiro, Israel Norte, San Buenaventura, parte de la colonia San Francisco, Jerusalén, Monte Los Olivos y zonas vecinas.
En Ocotepeque, los cortes se desarrollarán de 8:20 de la mañana a 2:20 de la tarde en los municipios de Fraternidad, Dolores Merendón y San Jorge. La interrupción abarcará los cascos urbanos de estos municipios, así como aldeas y caseríos como Las Cruces, Los Vados, San Francisco, San Jerónimo, La Cumbre, La Quebradona, La Toreras, El Baral, El Pinal, El Quequesque, la represa hidroeléctrica Quilio I y II, El Rastrojón, El Socorro, Los Planes, Río Blanco, Santa Elena y las comunidades cercanas.