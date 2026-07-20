Dormirán sin luz en más de 50 zonas de Honduras este martes 21 de julio

Otro amplio bloque de Choluteca tendrá suspensión del suministro de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana, incluyendo sectores como Las Lomas, Combalí, Agua Podrida, Matapalo, La Rinconada, Los Jícaros, La Aradita, Matapalito, Liure, El Hato, El Espinal, Piedra Campana, El Tamarindo, Aguas Zarcas, Macuelizo, San Ramón, Calpules y Los Encuentros. También serán afectados Apacilagua, Soledad, Morolica, Nueva Morolica y numerosas aldeas, caseríos, barrios y colonias del municipio de Choluteca, entre ellas Villa de Jerez, Felicidad, Providencia, Inprema, barrio Valle, las instalaciones de la Universidad Católica y la UNAH, la colonia Julio Midence, el aeropuerto de Choluteca y las residenciales Andalucía II y III, además de Las Peñitas y El Divisadero.