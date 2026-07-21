¿Quiénes eran los cuatro hondureños que murieron en el río Scioto de Ohio?

Cuatro migrantes originarios del municipio de Lepaera, departamento de Lempira, fallecieron ahogados el domingo en el río Scioto, en el estado de Ohio, luego de que intentaran rescatar a uno de sus acompañantes que era arrastrado por la corriente.
Las víctimas fueron identificadas como Miguel Ángel Guerra, Carmen Idalia Lara Ferrera, José Mario Pineda Díaz y Marina Suyapa Regalado Miranda, todos originarios de Lepaera. De manera preliminar, también se informó que entre los fallecidos figura un ciudadano salvadoreño.
Según los primeros reportes, el grupo de amigos y familiares se había reunido en las cercanías del río Scioto, en Powell, un suburbio ubicado al norte de Columbus, para disfrutar de una jornada de pesca y convivencia.
En determinado momento, uno de los presentes decidió ingresar al agua para nadar. Sin embargo, comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote debido a la fuerza de la corriente. Al percatarse de la emergencia, varios de sus acompañantes ingresaron al río en un intento por rescatarlo, pero también fueron vencidos por el caudal.
Brayn Lara, familiar de las víctimas, explicó en una entrevista con HCH que el desenlace ocurrió cuando todos intentaron ayudar a uno de los suyos. "Uno se metió y los demás, por querer rescatarlo, se metieron y terminaron ahogándose", relató.
Entre las víctimas se encontraban los esposos José Mario Pineda Díaz y Marina Suyapa Regalado Miranda, de 29 años. De acuerdo con su familiar, la pareja tenía una hija pequeña y llevaban aproximadamente seis años residiendo en Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.
La noticia ha causado un profundo impacto en las comunidades de Lepaera y Los Cerritos, donde familiares, vecinos y amigos lamentan la pérdida de los cuatro compatriotas, recordados como personas trabajadoras que emigraron con la esperanza de brindar un mejor futuro a sus seres queridos.
Mientras tanto, las autoridades estadounidenses continúan recopilando información sobre las circunstancias del hecho ocurrido la tarde del domingo, cuando las víctimas fueron arrastradas por la corriente durante el intento de rescate.
La designada presidencial María Antonieta Mejía expresó sus condolencias por el fallecimiento de los cuatro compatriotas y manifestó su solidaridad con las familias que enfrentan esta tragedia.
La funcionaria informó que el Gobierno ya estableció comunicación con la Cancillería de Honduras para coordinar la repatriación gratuita de los cuerpos y brindar acompañamiento a los familiares durante el proceso.
La muerte de los cuatro hondureños ha generado numerosas muestras de pesar tanto en Honduras como entre la comunidad migrante en Estados Unidos, donde amigos y conocidos han expresado mensajes de solidaridad a través de redes sociales.
Se espera que los familiares confirmen la autorización para que los cuerpos puedan ser trasladados a su natal Lempira para darles el último adiós. El proceso de repatriación de un cuerpo de un país a otro tarda generalmente entre siete y 15 días hábiles, aunque en casos más complejos (como muertes accidentales o investigaciones forenses) puede extenderse de seis a ocho semanas