Fueron a pescar: esto se sabe de los hondureños que murieron ahogados en Ohio, Estados Unidos

El suceso se registró la tarde del domingo en Powell, un suburbio ubicado al norte de Columbus, donde las víctimas se habían congregado a orillas del río para pescar. La tragedia se desencadenó cuando una de las personas (el salvadoreño) habría decidido ingresar al agua para nadar y comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote debido a la fuerza de la corriente.