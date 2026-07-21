Fueron a pescar: esto se sabe de los hondureños que murieron ahogados en Ohio, Estados Unidos

Cuatro hondureños perdieron la vida por sumersión en las caudalosas aguas del río Scioto, en el estado de Ohio, Estados Unidos. Este trágico hecho enluta a sus familias, originarias del municipio de Lepaera, departamento de Lempira.
Entre los fallecidos están Marina Suyapa Pineda, Miguel Ángel Guerra, Carmen Idalia Lara Ferrera y José Mario Pineda. Asimismo, también murió ahogado un hombre de origen salvadoreño que se encontraba con los hondureños. De acuerdo con un familiar de las víctimas entrevistado por el medio HCH, las dos parejas de compatriotas eran esposos.
El suceso se registró la tarde del domingo en Powell, un suburbio ubicado al norte de Columbus, donde las víctimas se habían congregado a orillas del río para pescar. La tragedia se desencadenó cuando una de las personas (el salvadoreño) habría decidido ingresar al agua para nadar y comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote debido a la fuerza de la corriente.
Ante la angustia y la desesperación, varios de sus acompañantes se lanzaron al agua de inmediato en un valiente intento por ponerlo a salvo. Primero, los dos hondureños intentaron rescatar al salvadoreño, lo cual fue infructuoso; posteriormente, las esposas de ambos se lanzaron al agua en busca de sus parejas y del salvadoreño. Fotografía de redes sociales.
"Fue entonces cuando la tragedia comenzó a desarrollarse", declaró en una conferencia de prensa el jefe de la Policía del condado de Delaware, Jeffrey Balzer, al hacer hincapié en que todo comenzó cuando el salvadoreño empezó a ahogarse, según detalló el medio internacional Telemundo. Fotografía de redes sociales.
El funcionario explicó que el acto de solidaridad de los familiares terminó convirtiéndose en una trampa mortal, ya que también fueron arrastrados por la fuerte corriente. Fotografía de redes sociales.
Un conductor que transitaba por el sector dio la alerta a las autoridades de rescate tras divisar a dos menores que corrían desesperadamente por una vía cercana pidiendo auxilio para sus familiares. Fotografía de redes sociales.
Tras intensas labores de búsqueda iniciadas la misma tarde del domingo y extendidas hasta el lunes, los cuerpos de rescate lograron recuperar los cinco cadáveres. Imagen referencial IA del río Scioto, en el estado de Ohio.
Por su parte, las autoridades hondureñas informaron que se está coordinando la repatriación de los cuerpos a su lugar de origen.