Mortal y profundo: así es el río en el que murieron cuatro hondureños en Ohio

Cuatro ciudadanos hondureños y un salvadoreño fallecieron por inmersión en el río Scioto, en el estado de Ohio, Estados Unidos, durante un hecho ocurrido la tarde del domingo en el municipio de Powell, ubicado al norte de Columbus. De acuerdo con la información disponible, las víctimas hondureñas eran originarias del municipio de Lepaera, en el departamento de Lempira.
Fueron identificadas como Marina Suyapa Pineda, Miguel Ángel Guerra, Carmen Idalia Lara Ferrera y José Mario Pineda. Un familiar informó al medio HCH que las cuatro personas conformaban dos matrimonios.
Según los reportes preliminares, el grupo se encontraba a la orilla del río realizando actividades recreativas cuando una de las personas ingresó al agua y comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote debido a la fuerza de la corriente.
Ante la situación, varios de sus acompañantes ingresaron al río con la intención de auxiliarla; sin embargo, también fueron arrastrados por la corriente.
La emergencia fue reportada la noche del domingo, luego de que un conductor observara a un menor de edad corriendo por una carretera cercana al río en busca de ayuda. El hecho movilizó a los equipos de rescate del condado de Delaware.
"El niño dijo que su familia estaba en el río", declaró el sheriff del condado de Delaware, Jeffrey Balzer, durante una conferencia de prensa. Balzer explicó que fue a partir de ese momento cuando las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda y rescate en la zona.
Las labores continuaron durante varias horas y se extendieron hasta el lunes, cuando los equipos de emergencia localizaron los cuerpos de las cinco víctimas.
Las autoridades estadounidenses mantienen los procedimientos correspondientes para la identificación oficial y la investigación del caso, mientras se coordinan las gestiones con el consulado de Honduras para la eventual repatriación de los restos de los cuatro compatriotas a Lepaera, Lempira.
El río Scioto es el curso de agua más largo que discurre en su totalidad dentro del estado de Ohio, extendiéndose a lo largo de unos 372 kilómetros (231 millas) desde su nacimiento en el oeste del estado hasta su desembocadura en el río Ohio. A su paso atraviesa importantes núcleos urbanos como la capital, Columbus, y serpentea por valles de origen glacial caracterizados por tierras agrícolas fértiles y formaciones de piedra caliza.
En cuanto a la vida recreativa, el Scioto se ha consolidado como un eje de esparcimiento muy concurrido. En el corazón de Columbus destaca el proyecto del Scioto Mile, un extenso corredor verde con parques urbanos, fuentes y kilómetros de senderos adaptados para caminar, correr o andar en bicicleta.
Un aspecto crucial del río Scioto es su comportamiento variable respecto a la profundidad y sus corrientes. Mientras que en condiciones normales de verano muchos tramos son poco profundos y aparentan ser apacibles, los niveles de agua sufren fluctuaciones drásticas tras fuertes lluvias o deshielos, pasando rápidamente de un par de metros a niveles de crecida que superan los 6 o 7 metros (más de 20 pies).
Estas crecidas generan corrientes sumamente rápidas, remolinos cerca de las presas y socavones invisibles desde la superficie. Debido a esto, el río ha registrado lamentables casos de ahogamiento en los que personas ingresan al agua sin medir la fuerza del caudal o intentan rescatar a otros nadadores en apuros.
Por este motivo, las autoridades enfatizan la importancia de respetar las advertencias de seguridad, evitar el baño en zonas no autorizadas y utilizar chalecos salvavidas en cualquier embarcación.
Nadar o ingresar a pie en ríos como el Scioto suele parecer una actividad inofensiva durante los días calurosos de verano, pero oculta dinámicas físicas que pueden volverse mortales en cuestión de segundos. A diferencia de una piscina o un lago, la corriente de un río está en continuo movimiento y las condiciones bajo la superficie cambian constantemente.