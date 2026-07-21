Mortal y profundo: así es el río en el que murieron cuatro hondureños en Ohio

El río Scioto es el curso de agua más largo que discurre en su totalidad dentro del estado de Ohio, extendiéndose a lo largo de unos 372 kilómetros (231 millas) desde su nacimiento en el oeste del estado hasta su desembocadura en el río Ohio. A su paso atraviesa importantes núcleos urbanos como la capital, Columbus, y serpentea por valles de origen glacial caracterizados por tierras agrícolas fértiles y formaciones de piedra caliza.