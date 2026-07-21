Estas zonas de Honduras no tendrán energía este miércoles 22 de julio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este miércoles 22 de julio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, Santa Bárbara, Islas de la Bahía y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias de estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
La Enee informó que estas zonas del Distrito Central no tendrán energía en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. La interrupción afectará las colonias Superación, Gracias a Dios, Espíritu Santo, Santa Cecilia, El Carrizal, Cantarero López, Lincoln, Nuevos Horizontes, Los Centenos, Jardines del Norte, Lomas del Norte, Brisas del Norte, Smith, San Juan Bosco, Nueva Providencia (parcial), José Duarte sectores 1, 2, 3 y 4, Divino Paraíso, Ulloa, Nueva Capital, Mary Flake de Flores, Fuerzas Unidas, Nueva Danlí, Ciudad del Ángel, Altos de la Laguna, el plantel de Columbus, la zona de la Laguna de El Pedregal y otros sectores aledaños de la salida al norte de la capital.
En el departamento de Francisco Morazán, los trabajos programados por la estatal dejarán sin suministro eléctrico de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. a las comunidades de Brisas del Campo, Cerrito de Piedra, aldea Marco, aldea El Carbón, San José de Ramos, Los Planes, San Juancito y sectores vecinos.
Los habitantes de Santa María del Real, en Olancho, también experimentarán interrupciones en el servicio eléctrico entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. La suspensión abarcará Santa María del Real, la Generación Distribuida Santa María del Real, El Guayabito, Punuare, Arimis, El Esquilinchuche, Santa Cruz del Potrero, La Cruz, La Herradura, El Guapote, San Carlos, Guanabitas, la aldea San Pedro de Catacamas, Tempiscapita, El Boquerón, Miras de Hombre y otras comunidades cercanas.
En San Pedro Sula, la Enee ejecutará labores de mantenimiento que provocarán la suspensión del servicio de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde. Los cortes afectarán las colonias Panting, Suyapa, Suyapa Anach, Providencia I y II, San Antonio I y II, residencial Las Acacias, San Isidro, 10 de Septiembre, Ebenezer, Villa Rica, Santa Ana, Montebello, Los Laureles, 15 de Septiembre, Los Tamarindos y Los Mangles. Asimismo, estarán sin energía la Gran Central Metropolitana, Café Continental, la Oficina de Recursos Naturales, Sogimex, Canasa, Campo Agas, Fundición y Maquinado (Funymaq) y Becamo.
De igual forma, de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde, la interrupción del suministro alcanzará las colonias Sandoval Sorto, Reparto Lempira, El Sauce, Ciudad Nueva, Mi Única Esperanza y la Central de Abastos.
En el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, los trabajos de mantenimiento se desarrollarán de 2:00 de la tarde a 5:00 de la tarde, dejando sin electricidad a las comunidades de Savannah Bight, East End, Mitch, Lomas del Mitch, Mangrove Bight, Black Rock, Cayo Mayo, el Aeropuerto, Pelícano, Pelícano Mar y Cayitos.