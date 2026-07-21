Estas zonas de Honduras no tendrán energía este miércoles 22 de julio

La Enee informó que estas zonas del Distrito Central no tendrán energía en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. La interrupción afectará las colonias Superación, Gracias a Dios, Espíritu Santo, Santa Cecilia, El Carrizal, Cantarero López, Lincoln, Nuevos Horizontes, Los Centenos, Jardines del Norte, Lomas del Norte, Brisas del Norte, Smith, San Juan Bosco, Nueva Providencia (parcial), José Duarte sectores 1, 2, 3 y 4, Divino Paraíso, Ulloa, Nueva Capital, Mary Flake de Flores, Fuerzas Unidas, Nueva Danlí, Ciudad del Ángel, Altos de la Laguna, el plantel de Columbus, la zona de la Laguna de El Pedregal y otros sectores aledaños de la salida al norte de la capital.