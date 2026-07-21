"Viene a fortalecer al Partido Nacional": Kilvett Bertrand sobre el regreso de JOH a Honduras

Kilvett Bertrand, diputado del Partido Nacional, se pronunció este martes sobre el próximo regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández y aseguró que su retorno representa un momento importante para su familia y para los nacionalistas.
Durante una entrevista, Bertrand expresó que Hernández volverá al país para reencontrarse con sus seres queridos, luego de permanecer varios años fuera de Honduras: "Es un hombre que le aportó mucho en su momento a Honduras y sobre todo que viene a reunificarse con sus familiares, con una mujer que demostró la lealtad, esa lealtad caminante de Ana García de Hernández y su familia".
El congresista destacó el respaldo que, a su juicio, mantuvo la exprimera dama Ana García durante todo el proceso judicial que enfrentó el exmandatario en Estados Unidos y afirmó que ella "siempre dijo que iba a volver y ahora vuelve".
Además, el diputado Bertrand también señaló que "están contentos porque viene un hombre que llevó al Partido Nacional en dos ocasiones al poder de la nación".
Consultado sobre si diputados nacionalistas asistirán a recibir a Hernández en su llegada, el parlamentario respondió que desconoce quiénes participarán oficialmente, aunque indicó que existe una movilización de simpatizantes.
"No lo sé realmente si van a asistir. Sí sé que existe una gran cantidad de personas que se están movilizando. Tengo entendido que es una doble vía, tanto en Comayagua como también aquí en el Aeropuerto Internacional de Toncontín", declaró el diputado nacionalista.
Bertrand también hizo referencia al proceso judicial y aseguró que el expresidente "es un hombre que regresa a su patria después de haber sido desestimado en Estados Unidos de los cargos".
"Es un nacionalista que viene a fortalecer sin duda alguna al partido. ¿En qué cabeza puede caber que el regreso de un nacionalista va a debilitar al Partido Nacional?", expresó Bertrand .
El regreso de Juan Orlando Hernández está previsto para el domingo 26 de julio. Su retorno ocurre luego de que un juez hondureño suspendiera de forma provisional la orden de captura y la alerta roja internacional que pesaban en su contra, tras admitir una solicitud de presentación voluntaria dentro del proceso judicial conocido como Pandora II.
La suspensión de esas medidas estará vigente del 20 de julio al 3 de agosto de 2026, período en el que Hernández deberá comparecer ante la justicia hondureña.
En ese expediente enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos, relacionadas con una investigación sobre el supuesto desvío de recursos estatales para financiar una campaña política en 2013. La audiencia de declaración de imputado fue programada para el 3 de agosto.
De acuerdo con sus hijas, Daniela Hernández e Isabella Hernández García, la familia recibirá al exmandatario en el Aeropuerto Internacional de Palmerola entre las 8:30 y 9:00 de la mañana del domingo. Posteriormente está previsto un acto de acción de gracias en Tegucigalpa, mientras simpatizantes, amigos y dirigentes del Partido Nacional preparan actividades para acompañar su regreso al país.