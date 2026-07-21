"Viene a fortalecer al Partido Nacional": Kilvett Bertrand sobre el regreso de JOH a Honduras

Durante una entrevista, Bertrand expresó que Hernández volverá al país para reencontrarse con sus seres queridos, luego de permanecer varios años fuera de Honduras: "Es un hombre que le aportó mucho en su momento a Honduras y sobre todo que viene a reunificarse con sus familiares, con una mujer que demostró la lealtad, esa lealtad caminante de Ana García de Hernández y su familia".