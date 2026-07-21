"Apretaron a futbolistas y familiares de Argentina, no podían ganar la final"

Argentina quedó devastada tras perder la final del Mundial 2026 y ahora surgen fuertes versiones sobre lo ocurrido antes del partido decisivo.
La Albiceleste cayó por 1-0 ante España el pasado domingo en Nueva York, Estados Unidos, resultado que le impidió conquistar su cuarta Copa del Mundo.
El juego también marcó el emotivo adiós de Lionel Messi a los Mundiales, cerrando una de las carreras más brillantes en la historia del fútbol.
Con el paso de las horas, el dolor por la derrota no ha disminuido y, por el contrario, han comenzado a aparecer informaciones que apuntan a una presunta situación vivida por la delegación argentina en la antesala del encuentro.
Se trata de versiones que han generado un enorme revuelo en las redes sociales y entre los aficionados, ya que hablan de supuestas presiones sufridas por integrantes del plantel y sus familiares antes de disputar la gran final.
La información fue difundida en el programa "Somos Lovest", donde aseguraron que dentro de la Asociación del Fútbol Argentino existe un profundo malestar por lo que, según afirman, ocurrió durante la estancia del equipo en Estados Unidos
De acuerdo con lo expuesto en dicho espacio, tanto futbolistas como familiares habrían sido víctimas de "aprietes" en los días previos al compromiso frente a España.
"Tanto los jugadores de la Selección Argentina como sus familias sufrieron aprietes en la previa de la final de la Copa del Mundo", señalaron durante la emisión del programa.
Las declaraciones fueron aún más allá al sostener que, supuestamente, desde el entorno dirigencial de la AFA existe la creencia de que Argentina no podía ganar la final del Mundial por una decisión de FIFA y UEFA, una afirmación para la que no se presentaron pruebas y que no ha sido respaldada por evidencia pública.
Durante el programa también manifestaron que la información proviene de dirigentes de la AFA que permanecieron alrededor de 45 días en Estados Unidos siguiendo de cerca la participación de la selección nacional en la Copa del Mundo.
"Ojo que el dato viene desde dirigentes de la AFA que estuvieron por 45 días en Estados Unidos. A los jugadores y familiares de la selección de Argentina los apretaron.", mencionaron.
"Apretaron a los familiares de los futbolistas y a ellos. La razón es porque la Argentina no podía ganar esa final del Mundial 2026."
Según esas mismas versiones, el ambiente dentro de la dirigencia argentina sería de enorme enojo y frustración tras lo sucedido. Incluso, se aseguró que esta situación podría provocar cambios importantes dentro de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino.
"Se los repito que la información es de dirigentes del fútbol argentino desde Estados Unidos. Están muy calientes y esto es el fin de la etapa de Chiqui Tapia, yo solo estoy contando la información."
Hasta el momento, la AFA, la FIFA y la UEFA no han emitido comunicados oficiales que confirmen estas acusaciones, por lo que las afirmaciones corresponden únicamente a lo expresado en el programa "Somos Lovest".
Las declaraciones realizadas en "Somos Lovest" provocaron una inmediata polémica al asegurar que existieron presuntas presiones contra la delegación argentina durante los días previos a la final. Según los conductores del programa, estas versiones fueron transmitidas por dirigentes de la AFA que acompañaron al equipo durante toda su estadía en Estados Unidos.