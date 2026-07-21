Hondureño muere acribillado en Cancún, México: recibió al menos 35 disparos

Un hondureño de 26 años fue asesinado a balazos en la colonia Valle Verde, en Cancún, estado de Quintana Roo, México. En la escena del crimen se encontaron al menos 35 casquillos de arma de fuego.
La víctima fue identificada como José Manuel C. V., originario de Honduras. Su pareja sentimental acudió al lugar para reconocer el cuerpo y confirmó su identidad ante las autoridades mexicanas.
De acuerdo con los reportes preliminares, el crimen ocurrió alrededor de las 6:30 de la tarde del 20 de julio, en la entrada principal de la colonia Valle Verde, ubicada a unos 500 metros de la avenida José López Portillo.
Testigos relataron que José Manuel se encontraba en el interior de un establecimiento cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar. Al notar su presencia, el hondureño intentó escapar corriendo, pero fue alcanzado por los atacantes, quienes le dispararon en repetidas ocasiones sin mediar palabra.
Tras perpetrar el ataque, los responsables huyeron con rumbo desconocido, mientras vecinos alertaban a los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron, confirmaron que José Manuel ya no presentaba signos vitales.
Según la información proporcionada por las autoridades, el cuerpo presentaba múltiples heridas de bala en la cabeza, el tórax, el abdomen y las extremidades. En la escena fueron recolectados alrededor de 35 casquillos de calibre nueve milímetros, por lo que los investigadores consideran que en el ataque habrían sido utilizadas al menos tres armas de fuego.
La pareja del fallecido, una joven de 24 años, declaró ante los agentes ministeriales que aproximadamente una hora antes del crimen José Manuel había salido de la vivienda para dirigirse a una esquina ubicada frente a un minisúper.
La mujer también señaló que ese sector es conocido por las autoridades y vecinos como un presunto punto de reunión para el consumo de alcohol y sustancias ilícitas. No obstante, aseguró desconocer las razones por las que el hondureño habría sido atacado.
Elementos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo realizaron el procesamiento de la escena del crimen, levantaron los indicios balísticos e iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre personas detenidas ni han establecido una hipótesis oficial sobre el asesinato del ciudadano hondureño.