Hondureño muere acribillado en Cancún, México: recibió al menos 35 disparos

Según la información proporcionada por las autoridades, el cuerpo presentaba múltiples heridas de bala en la cabeza, el tórax, el abdomen y las extremidades. En la escena fueron recolectados alrededor de 35 casquillos de calibre nueve milímetros, por lo que los investigadores consideran que en el ataque habrían sido utilizadas al menos tres armas de fuego.