JOH comparte fotos inéditas de su regreso a Honduras y el emotivo reencuentro con su familia

El expresidente Juan Orlando Hernández publico fotos inéditas del emotivo reencuentro con su familia en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, tras su regreso a Honduras.
Hernández regresó al país el pasado domingo 26 de julio, luego de obtener su libertad gracias a un indulto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le otorgó a finales de noviembre de 2025.
El exgobernante llegó alrededor de las 8:30 de la mañana en un vuelo privado a Palmerola, donde lo esperaban su madre, esposa e hijos, además de una multitud de simpatizantes.
Momento en que Juan Orlando Hernández se reencuentra con su familia tras cuatro años en Estados Unidos, país donde estuvo cuatro años en prisión.
JOH descendió del avión, caminó varios metros y se acercó a paso ligero hacia el punto donde su familia lo esperaba. El abrazo con su madre, doña Elvira Alvarado, marcó el inicio del emotivo reencuentro.
El abrazo con su madre se extendió por varios segundos, mientras sus hijas derramaban lágrimas al ver a su padre después de cuatro años.
Posteriormente, el expresidente abrazó a su esposa, la exprimera dama, Ana García de Hernández, a quien luego besó con vehemencia.
El tierno beso de reencuentro entre Ana García y el exmandatario Juan Orlando Hernández en el Aeropuerto de Palmerola.
La familia de Hernández llegó desde tempranas horas del domingo a Palmerola para reencontrarse con el exgobernante.
Instante en el que Juan Orlando Hernández abraza a su esposa y sus hijas, Daniela e Isabela Hernández.
Diversos medios de comunicación, entre ellos Diario LA PRENSA, dieron amplia cobertura al emotivo reencuentro familiar de los Hernández García.
Fotografía del momento en que el exmandatario abraza a su hijo, Juan Orlando Hernández García, quien es el menos mediático de la familia Hernández.
Otro de los momentos puntuales del reencuentro fue cuando Hernández cargó en brazos a su nieta por varios minutos.
El regreso de JOH también dejó en evidencia la popularidad del exmandatario, ya que cientos de sus seguidores, que se movilizaron desde distintos puntos del país, se apostaron a las afueras del aeropuerto para recibirlo.
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), indultado en EE.UU. de una condena de 45 años por narcotráfico, regresó a Honduras luego de que un juez suspendió la orden de captura internacional que había en su contra. El exmandatario fue extraditado en abril de 2022.
Es preciso mencionar que JOH deberá comparecer el próximo 3 de agosto a una audiencia inicial de declaración de imputado por el presunto desvío de fondos estatales para financiar su campaña política de 2013, en una causa derivada del caso de corrupción conocido como 'Pandora II'.
En este proceso se le acusa de fraude y lavado de activos, en un expediente que también involucra al expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), quien fue sobreseído definitivamente, además de exdiputados, empresarios y particulares.