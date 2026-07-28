¿Quién es Aldo Rendón? El participante viral de La Casa de los Famosos México

El nombre de Aldo Rendón se ha convertido en uno de los más comentados en redes sociales y medios de espectáculos tras su ingreso a la nueva temporada de La Casa de los Famosos México.
Su personalidad, estilo directo y trayectoria en el mundo de la moda han despertado la curiosidad de miles de televidentes que buscan conocer más sobre el nuevo habitante del exitoso reality.
Aldo Rendón es un reconocido estilista, consultor de imagen e influencer mexicano, originario de Culiacán, Sinaloa. Con más de 25 años de trayectoria, ha logrado consolidarse como una de las figuras más influyentes de la moda en México gracias a su trabajo con importantes celebridades del espectáculo.
Aunque muchos creen que estudió diseño de modas, su formación fue completamente práctica. Inició su carrera trabajando junto a la diseñadora Sarah Bustani, experiencia que le permitió abrirse paso en la industria hasta convertirse en uno de los asesores de imagen más solicitados de su país.
A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Thalía, Belinda, Galilea Montijo, Gloria Trevi, Maribel Guardia, Ana de la Reguera y Montserrat Oliver.
Además, ha participado en proyectos con figuras del ámbito político y deportivo, e incluso ha trabajado en eventos con la empresaria estadounidense Paris Hilton.
En los últimos años también ha ganado gran popularidad en redes sociales, donde comparte análisis de los looks de celebridades, consejos de imagen y críticas de moda que se caracterizan por su estilo frontal y sin filtros, lo que le ha permitido reunir una amplia comunidad de seguidores.
Ahora, con su participación en La Casa de los Famosos México, Aldo Rendón busca mostrar una faceta más personal, mientras su nombre continúa acaparando la atención del público dentro y fuera del reality.