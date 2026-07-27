Hija de Daddy Yankee da a luz a su bebé tras complicaciones en el embarazo

Tras varios conflictos familiares, un embarazo de alto riesgo, el divorcio mediático de sus padres y un evidente distanciamiento de Daddy Yankee, Jessaelys Ayala, hija del exreguetonero, ha anunciado el nacimiento de su hija. L
La influencer dio a conocer que su hija nació el 22 de julio de 2026 a las 2:41 de la tarde y llevará por nombre Eira Del Mar. La pequeña es fruto de su matrimonio con Carlos Olmo y fue recibida con una emotiva publicación en Instagram, donde Jesaaelys compartió las primeras fotografías de la recién nacida. "Después de tanto esperarte, por fin estás aquí con nosotros. Te amamos, princesa de nuestro corazón. Gracias Dios por esta bendición", escribió la orgullosa madre junto a las imágenes.
Jesaaelys, de 29 años, ha construido una sólida comunidad en redes sociales gracias a sus contenidos sobre maquillaje, moda y estilo de vida. Además, se ha convertido en una voz inspiradora al hablar abiertamente sobre su proceso de transformación física y su crecimiento personal, recibiendo el respaldo constante de su madre Mireddys y padre Daddy Yankee, quienes en diversas ocasiones han elogiado su determinación y fortaleza. No obstante, hasta el momento el cantante no ha dado ninguna declaración en redes sociales ni en medios de comunicación sobre la noticia de convertirse en abuelo, lo que refuerza la teoría de que la relación con su hija menor sigue dañada tras el escándalo de separación con la madre de la misma.
El nacimiento de Eira Del Mar llegó después de semanas de incertidumbre. Durante la etapa final del embarazo, Jesaaelys reveló que fue diagnosticada con colestasis del embarazo, una condición hepática que altera el flujo de los ácidos biliares y que puede aumentar el riesgo de complicaciones para la madre y el bebé si no se trata adecuadamente.
La creadora de contenido explicó que comenzó a sentir una intensa picazón que no estaba relacionada con alergias, alimentos ni medicamentos. Tras someterse a diversos estudios médicos, los especialistas confirmaron el diagnóstico y le indicaron tratamiento, además de realizar monitoreos fetales semanales para vigilar el bienestar de la bebé y decidir el momento más seguro para el nacimiento.
Gracias a la atención médica y al tratamiento recibido, los niveles de ácidos biliares mejoraron considerablemente, permitiendo prolongar el embarazo una semana más antes del parto. Finalmente, los médicos optaron por inducir el nacimiento como medida preventiva para disminuir los riesgos asociados con esta condición. Jesaaelys aseguró que vivió todo el proceso con serenidad, confianza y mucha fe.
El nacimiento de la pequeña no solo representa la realización del sueño de Jesaaelys y Carlos Olmo de convertirse en padres, sino también el inicio de una etapa especial para el intérprete de éxitos como "Gasolina", quien ahora suma un nuevo y entrañable título: el de abuelo.
En diciembre de 2024, Daddy Yankee confirmó oficialmente que él y Mireddys habían decidido divorciarse tras casi 30 años de matrimonio. El artista expresó que había intentado salvar la relación, pero finalmente aceptó la decisión de seguir caminos separados. Desde entonces, ambos han mantenido un perfil relativamente reservado sobre los motivos personales de la ruptura. Esto desató especulaciones de que Jessaelys le tomó rencor a su padre, ya que ni siquiera lo invitó a su boda y tampoco ha vuelto a subir fotos con él.
Por su parte, el esposo de Jessaelys y ahora padre de su bebé, mantiene la discreción sobre los conflictos de la famosa familia. Solo expresa su felicidad por el nacimiento de su hija y que apoya a Jessaelys en todo, tras un noviazgo largo que ahora disfruta su amor en una nueva etapa.
Jessaelys ha mantenido su embarazo público, la joven compartió todo el proceso en sus redes sociales, desde que se enteró de la noticia, hasta sus momentos espontáneos, descansos en casa, salidas de shopping, baby shower y, recientemente, la crisis de salud que enfrentó que le generó mucha angustia, pero afortunadamente todo le salió muy bien y ya tiene a su bebé en sus brazos.