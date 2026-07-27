Hija de Daddy Yankee da a luz a su bebé tras complicaciones en el embarazo

Jesaaelys, de 29 años, ha construido una sólida comunidad en redes sociales gracias a sus contenidos sobre maquillaje, moda y estilo de vida. Además, se ha convertido en una voz inspiradora al hablar abiertamente sobre su proceso de transformación física y su crecimiento personal, recibiendo el respaldo constante de su madre Mireddys y padre Daddy Yankee, quienes en diversas ocasiones han elogiado su determinación y fortaleza. No obstante, hasta el momento el cantante no ha dado ninguna declaración en redes sociales ni en medios de comunicación sobre la noticia de convertirse en abuelo, lo que refuerza la teoría de que la relación con su hija menor sigue dañada tras el escándalo de separación con la madre de la misma.