El lado oscuro del sueño saudí: Cristiano Ronaldo y Al Nassr sufren una inesperada crisis

El Al Nassr y Cristiano Ronaldo están en graves y sorprendentes problemas con lo último que se informa.
El Al Nassr, club de Arabia Saudita donde milita la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, atraviesa uno de los momentos más complicados desde la llegada del astro mundial.
Pese a cerrar la temporada 2025-26 con la celebración de un histórico título de la Saudi Pro League, el equipo amarillo inicia el nuevo curso rodeado de preocupación por una grave crisis financiera que amenaza sus planes deportivos y limita su capacidad para reforzar la plantilla.
La institución saudí enfrenta una deuda que supera los 213 millones de dólares, una cifra que encendió las alarmas dentro de la estructura del club.
Según reportes del diario Al-Riyadiyah, estaría relacionada principalmente con decisiones económicas tomadas durante la pasada campaña, donde el equipo realizó importantes inversiones buscando mantenerse como protagonista del fútbol saudí.
El problema financiero llegó a tal punto que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), propietario del Al Nassr, decidió aumentar la supervisión sobre la administración del club y limitar algunas funciones de la actual directiva en materia económica.
Esta medida provocó una fuerte consecuencia en el mercado de fichajes: el conjunto de Cristiano Ronaldo no puede incorporar nuevos futbolistas hasta demostrar que cuenta con ingresos suficientes mediante patrocinios u otras fuentes de financiación.
La situación representa un duro golpe para un proyecto que en los últimos años apostó por convertirse en una potencia internacional gracias a la llegada de grandes figuras del fútbol mundial.
Desde el fichaje de Cristiano Ronaldo a finales de 2022, Al Nassr aumentó su exposición global, elevó su valor comercial y se convirtió en uno de los equipos más seguidos del fútbol asiático.
Sin embargo, el crecimiento deportivo también estuvo acompañado de enormes gastos.
Según la prensa saudí, el club acumula actualmente una deuda superior a los 800 millones de riales saudíes, derivada de compromisos económicos asumidos durante la última temporada.
A pesar de la complicada situación financiera, la salida de Cristiano Ronaldo no aparece como una opción inmediata. El delantero portugués continúa siendo la pieza más importante del proyecto deportivo y comercial del Al Nassr, además de ser el futbolista con el salario más elevado de la plantilla, con ingresos que superan los 230 millones de dólares anuales.
El contrato firmado en 2025 entre ambas partes, con duración hasta junio de 2027, representa una de las operaciones más costosas en la historia del fútbol. El acuerdo alcanzaría aproximadamente los 676 millones de dólares, sin contar otros beneficios adicionales incluidos para el jugador.
La presencia de CR7 ha sido clave para aumentar la popularidad de la liga saudí, atraer patrocinadores y generar una enorme atención internacional. No obstante, su millonario vínculo también representa un desafío para las finanzas del club, que ahora deberá encontrar un equilibrio entre mantener a su máxima estrella y construir una plantilla competitiva.
Cristiano Ronaldo sigue siendo el gran símbolo del proyecto y una figura que genera ingresos, atención mediática y prestigio internacional. Sin embargo, la directiva deberá tomar decisiones importantes para evitar que el enorme costo de mantener al portugués termine afectando la reconstrucción deportiva del equipo.