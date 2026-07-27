El lado oscuro del sueño saudí: Cristiano Ronaldo y Al Nassr sufren una inesperada crisis

A pesar de la complicada situación financiera, la salida de Cristiano Ronaldo no aparece como una opción inmediata. El delantero portugués continúa siendo la pieza más importante del proyecto deportivo y comercial del Al Nassr, además de ser el futbolista con el salario más elevado de la plantilla, con ingresos que superan los 230 millones de dólares anuales.