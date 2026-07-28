Entrenador carga contra el fichaje de "La More": "Más payasadas"

La sorpresiva presentación del creador de contenido Saúl Fox, conocido en redes sociales como "La More", como nuevo fichaje del Club Deportivo Choloma no pasó desapercibida y desató una ola de reacciones en el fútbol hondureño.
El Choloma volvió a captar la atención de los aficionados al anunciar la incorporación de "La More", quien fue presentado como nuevo guardameta del equipo para el torneo Apertura.
El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales de la institución y rápidamente se hizo viral por lo inesperado del fichaje.
"El CD Choloma le da la más cordial bienvenida a nuestro nuevo portero, quien llega para aportar su talento y salvaguardar nuestro muro. ¡Estamos listos, More!", publicó el Club Deportivo Choloma en sus plataformas digitales.
Como parte de la presentación, la institución también aseguró que el último equipo de "La More" fue el DC United y acompañó el anuncio con el mensaje: "La cosa no es relajo", dejando entrever que la incorporación debía tomarse con seriedad.
Sin embargo, el fichaje generó opiniones divididas.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el entrenador hondureño José Raúl Mayorga, quien utilizó su cuenta de Facebook para expresar su inconformidad con la decisión del Choloma.
"Sin comentarios...", escribió inicialmente el estratega, antes de ampliar su postura sobre la llegada del popular creador de contenido.
Posteriormente añadió: "Sin daños a terceros. Los equipos de fútbol en Honduras, por la parte económica, hoy requieren a los tiktokeros", dejando entrever que este tipo de incorporaciones obedecen más a una estrategia comercial que a razones estrictamente deportivas.
Mayorga continuó con un mensaje aún más contundente al lamentar que, según su criterio, este tipo de decisiones terminan afectando las oportunidades para los futbolistas jóvenes.
"Menos fútbol, menos oportunidad para los jóvenes. Más payasadas. Más que el fútbol, buscan la plata", sentenció el técnico, palabras que rápidamente comenzaron a generar debate entre aficionados y seguidores de la Liga Nacional.
Mensaje contundente del entrenador Mayorga tras el fichaje de La More.
Mientras algunos respaldaron su postura al considerar que los clubes deben priorizar el aspecto deportivo, otros defendieron la estrategia del Choloma, argumentando que la llegada de una figura con gran impacto en plataformas digitales puede aportar mayor visibilidad al equipo y atraer nuevos patrocinadores y aficionados.
"La More" es uno de los influencers más populares y queridos de Honduras. Gracias a sus videos cargados de humor y contenido relacionado con el fútbol, ha logrado construir una amplia comunidad de seguidores en TikTok, Facebook e Instagram, convirtiéndose en una de las personalidades digitales con mayor reconocimiento en el país.
Aunque muchos lo conocen por su faceta como creador de contenido, Saúl Fox también tiene un vínculo con el fútbol. En el pasado formó parte de las categorías de reserva del DC United de Estados Unidos, experiencia que le permitió mantenerse ligado al deporte antes de consolidarse como influencer.
El Choloma volvió a captar la atención de los aficionados al anunciar la incorporación de "La More", quien fue presentado como nuevo guardameta del equipo para el torneo Apertura. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales de la institución y rápidamente se hizo viral por lo inesperado del fichaje.