La verdad sale a la luz: Reconoce error que favoreció a Argentina en el Mundial 2026

La International Football Association Board (IFAB), el organismo que establece y regula las reglas del fútbol, emitió una circular este martes en la que admite, de forma indirecta, que el delantero suizo Breel Embolo fue expulsado por un error en el protocolo del VAR en el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza del pasado Mundial, que terminó con la victoria de la Albiceleste por 3-1 en la prórroga.