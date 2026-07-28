La verdad sale a la luz: Reconoce error que favoreció a Argentina en el Mundial 2026

Escándalo en el Mundial 2026. Una nueva revelación vuelve a colocar bajo la lupa el camino de la Selección de Argentina durante la Copa del Mundo.
Argentina consiguió avanzar hasta la gran final del Mundial de 2026 de la mano de Messi, quien disputó su última Copa del Mundo con la ilusión de conquistar un nuevo título.
Sin embargo, la Albiceleste terminó cayendo por 1-0 frente a España en el MetLife Stadium, resultado que le impidió coronarse campeona y la dejó a las puertas de un nuevo trofeo mundial.
Durante todo el recorrido de la selección argentina en el torneo no faltaron las polémicas arbitrales. En distintos compromisos surgieron cuestionamientos por decisiones que, para muchos aficionados, futbolistas y analistas, terminaron beneficiando al equipo sudamericano.
Ahora, un documento oficial de la IFAB reavivó el debate al reconocer que una de las jugadas más discutidas del campeonato fue resuelta de forma incorrecta por el equipo arbitral y el VAR.
La International Football Association Board (IFAB), el organismo que establece y regula las reglas del fútbol, emitió una circular este martes en la que admite, de forma indirecta, que el delantero suizo Breel Embolo fue expulsado por un error en el protocolo del VAR en el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza del pasado Mundial, que terminó con la victoria de la Albiceleste por 3-1 en la prórroga.
La International Football Association Board (IFAB), entidad encargada de elaborar las Reglas del Juego, difundió un documento técnico en el que ratificó que la expulsión del delantero suizo se originó por una falla en la implementación del protocolo del VAR.
El compromiso, disputado el 11 de julio, quedó marcado por la controversia arbitral cuando el atacante del Stade Rennes fue expulsado a los 72 minutos, justo cuando el marcador se encontraba igualado 1-1.
La sanción se produjo después de que los árbitros del VAR llamaran al juez principal para revisar una acción en la que inicialmente había sido amonestado el argentino Leandro Paredes. Tras la revisión, el árbitro cambió el criterio y mostró una segunda tarjeta amarilla a Embolo por considerar que había simulado la falta, dejando a Suiza con diez futbolistas.
Sin embargo, la reciente aclaración de la IFAB estableció que ese procedimiento nunca debió realizarse. El organismo explicó que una tarjeta amarilla solo puede ser revisada mediante el VAR en casos de confusión sobre la identidad del jugador sancionado, pero no para modificar la naturaleza de la infracción ni para convertir una amonestación en una segunda tarjeta amarilla.
En consecuencia, la IFAB confirmó que Breel Embolo no debió ser expulsado y que el protocolo fue aplicado de manera incorrecta por el equipo arbitral.
La IFAB precisó que la denominada cláusula de "identidad errónea" únicamente permite corregir al árbitro cuando se sanciona al futbolista equivocado, pero no habilita revisar la infracción para cambiar una tarjeta amarilla o provocar una expulsión.
La expulsión cambió el rumbo del encuentro. Con un hombre menos, Suiza terminó sucumbiendo en el tiempo extra y Argentina se impuso por 3-1 para avanzar a las semifinales del torneo. La decisión provocó fuertes protestas y alimentó las críticas hacia el arbitraje durante la campaña de la Albiceleste.
La IFAB reconoce que la expulsión de Embolo durante el Argentina - Suiza fue un error.
"El árbitro tomó una decisión equivocada", declaró el seleccionador de Suiza, Murat Yakin, tras el encuentro disputado en Kansas City. "Sé que defenderán a su árbitro, pero esta regla arruinó nuestro partido y duele mucho quedar eliminados de esa manera", expresó.
El organismo, integrado por representantes de la FIFA y de las cuatro federaciones británicas, informó además que continúa revisando el protocolo del VAR y admitió que situaciones como la ocurrida en el Argentina-Suiza forman parte del análisis para futuras modificaciones al reglamento.
Embolo no pudo contener el llanto tras ser expulsado ante Argentina y hoy se conoció de que fue injusto.