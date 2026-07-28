Real Madrid con salidas y toma decisión con Vinicius; revés al Barcelona con refuerzo

Así marcha el mercado de fichajes este martes 28 de julio en el fútbol internacional: rumores, refuerzos, salidas y renovaciones.
OFICIAL // Zinedine Zidane fue designado este martes como nuevo seleccionador francés, en sustitución de Didier Deschamps.
"He tenido ofertas estos cuatro o cinco años para tomar un club, las he rechazado todas por la seleción. Era lo único que quería hacer tras mi experiencia con el Madrid", aseguró ‘Zizou’ en una rueda de prensa.
OFICIAL // Roberto Mancini será el nuevo seleccionador italiano, según ha anunciado este martes el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, después de la crisis que suscitó el rechazo para el cargo de Andrea Pirlo por su relación con una empresa rusa de apuestas.
OFICIAL // Los Tigres UANL del fútbol mexicano informaron este martes que el argentino Guido Pizarro decidió dejar la dirección técnica del equipo a pocos días de jugarse la tercera jornada del torneo Apertura.
OFICIAL // El Manchester City hizo oficial este martes la renovación del defensa croata Josko Gvardiol hasta 2031. El jugador, que había sido relacionado con varios clubes europeos, ha renovado el contrato que firmó en 2023 y que terminaba en dos años y con ello ha acabado con los rumores sobre su futuro.
OFICIAL // El colombiano Óscar Perea se convierte en nuevo jugador del América de la Liga MX.
El gabonés Pierre-Emerick Aubameyang fue presentado este martes como nuevo futbolista del Deportivo de cara a la temporada 2026-27, en la que el conjunto gallego volverá a competir en Primera División española ocho años después: "Conozco al Deportivo desde pequeñito, cuando jugaba en la Champions. Volverlo a ver en Primera es importante, y ayudarle en esta vuelta es un punto importante para mí".
OFICIAL // El central internacional suizo Eray Cömert se despidió del Valencia mediante una carta en la que reconoció que su objetivo siempre fue “triunfar” en el club de Mestalla y, pese a que su contrato se acabó en junio, “siempre quedaba una pequeña esperanza” de “poder seguir viviendo muchos más momentos bonitos”.
OFICIAL // Olympique de Lyon anunció este martes el fichaje de Openda. Los franceses obtuvieron la cesión por una temporada.
OFICIAL // Kasper Høgh se convierte en nuevo jugador del Celtic tras una gran temporada con el Bodo. El jugador firmó para cuatro temporadas.
Fabrizio Romano informa que el Fenerbahçe de Turquía está interesado en el fichaje de Rafael Leão.
Matteo Moretto detalla que el canterano madridista César Palacios está cerca de marcharse al Fulham con Arbeloa.
The Athletic informa que Franco Mastantuono está barajando salir cedido del Real Madrid. El argentino ha recibido propuestas en Europa, pero si se da una salida, su deseo sería volver a River Plate.
The Athletic informa que el Barcelona sigue de cerca a Eli Junior Kroupi, delantero francés de 20 años del Bournemouth.
Sin embargo, Fabrizio Romano informa que "el Barça no seguirá adelante con esta opción por ahora. Además, el Bournemouth ha comunicado a los clubes su postura clara: no tiene intención de venderlo este verano".
OFICIAL // Julio Díaz se convierte en nuevo jugador del Sevilla con un contrato hasta 2031.
Fabrizio Romano informa que Savinho quiere salir del Manchester City y el Tottenham es el principal interesado en quedarse con sus servicios.
The Athletic informa que el Arsenal se estaría planteando el fichaje de Jacobo Ramón, sin embargo, el Madrid tendría la última palabra, ya que tiene el 50% de los derechos del jugadores.
Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del Bayern, ha descartado la venta de Luis Díaz: "Seríamos estúpidos, ¿no? Tenemos un equipo tan fantástico, honestamente. Simplemente empecemos la temporada y marquemos algunos goles".
Jan-Christian Dreesen en declaraciones para Abendzeitung: "Si, Olise se queda, por supuesto. El Madrid no ha realizado ninguna oferta, ninguna llamada, ningún fax ni ninguna carta por Olise".
OFICIAL // Chicharito Hernández aún no piensa en el retiro y fue anunciado como nuevo jugador del FC Dallas.
Sky Sports News revela que el Real Madrid no tiene intención de vender a Vinicius este verano y confía en cerrar en los próximos días un acuerdo para ampliar su contrato.