Real Madrid con salidas y toma decisión con Vinicius; revés al Barcelona con refuerzo

El gabonés Pierre-Emerick Aubameyang fue presentado este martes como nuevo futbolista del Deportivo de cara a la temporada 2026-27, en la que el conjunto gallego volverá a competir en Primera División española ocho años después: "Conozco al Deportivo desde pequeñito, cuando jugaba en la Champions. Volverlo a ver en Primera es importante, y ayudarle en esta vuelta es un punto importante para mí".