Mercado: Se van del Motagua y Olimpia, La More fichado e impensado legionario

Arde el mercado de fichajes en el balompié hondureño. Conoce los últimos traspasos y rumores.
Hondupino de Liga de Ascenso presentó como nuevo jugador al volante Óscar Salas, exOlimpia y Motagua, quien el torneo pasado lo hizo en el Arsenal SAO, siempre de Ascenso.
El volante Jason Sánchez, exMotagua y Lobos de la UPN, es nuevo jugador del Infop, nuevo equipo de Liga de Ascenso.
Marathón informó que demandó a Cristian Sacaza ante el TNAF tras abandonar los entrenamientos de forma unilateral, justo después de cobrar su salario y previo al viaje a Costa Rica para enfrentar a Herediano. El club confirma que Zacaza tiene un año más de contrato.
Trasciende en las redes sociales que Los Potros del Olancho FC podrían estar interesados en fichar a Cristian Sacaza.
Impensado nuevo legionario: El extremo ofensivo Exon Arzú fue anunciado como nuevo fichaje del Carabobo FC de la primera división de Venezuela.
El experimentado portero Michael Perelló fue anunciado como fichaje del Atlético Independiente de Siguatepeque, equipo que debutará en la Liga Nacional.
El delantero hondureño "Virus" Martínez fue anunciado como fichaje del Atlético Independiente de Siguatepeque.
El delantero hondureño Sendel Cruz jugará en el Independiente.
Se va del Motagua: El centrocampista Luis Meléndez deja las filas del campeón y fue presentado como nuevo futbolista de Independiente de Siguatepeque.
El defensor Ángel Fiallos jugará en el Independiente de Siguatepeque.
Atlético Independiente anunció el fichaje del defensor Eduard Peñaloza.
Periodistas ingleses señalan de que el Liverpool considerará un movimiento de cesión para el delantero hondureño de la cantera Keyrol Figueroa este verano.
Bryan Sáenz, goleador de Olimpia en reservas, dejó las filas del conjunto merengue en busca de mejores oportunidades.
El mediocampista Marc Ciguenza fue anunciado como jugador del Atlético Independiente.
El mediocampista Franklin Yañez fue anunciado como fichaje del Atlético Independiente.
El mediocampista Óscar Cabrera fue anunciado como fichaje del Independiente de Siguatepeque.
El mediocampista Ariel Cabrera jugará en el Atlético Independiente .
Antony "Choco" Lozano tiene oportunidades de irse a jugar al fútbol de Israel y en las últimas horas apareció una oportunidad del fútbol de Qatar.
David Ruiz no se moverá del Inter Miami, pese a que el club acaba de fichar al brasileño Casemiro. Inter Miami lo considera como un suplente clave en la institución.
Yustin Arboleda dejó entrever que este será el último torneo con Olimpia y espera despedirse con el título de Liga Nacional y Copa Centroamericana.