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Mercado: Se van del Motagua y Olimpia, La More fichado e impensado legionario

Entérate sobre los fichajes confirmados y rumores que se han dado en las últimas horas en el balompié hondureño.

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Arde el mercado de fichajes en el balompié hondureño. Conoce los últimos traspasos y rumores.
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Hondupino de Liga de Ascenso presentó como nuevo jugador al volante Óscar Salas, exOlimpia y Motagua, quien el torneo pasado lo hizo en el Arsenal SAO, siempre de Ascenso.
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El volante Jason Sánchez, exMotagua y Lobos de la UPN, es nuevo jugador del Infop, nuevo equipo de Liga de Ascenso.

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Marathón informó que demandó a Cristian Sacaza ante el TNAF tras abandonar los entrenamientos de forma unilateral, justo después de cobrar su salario y previo al viaje a Costa Rica para enfrentar a Herediano. El club confirma que Zacaza tiene un año más de contrato.

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Trasciende en las redes sociales que Los Potros del Olancho FC podrían estar interesados en fichar a Cristian Sacaza.
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Impensado nuevo legionario: El extremo ofensivo Exon Arzú fue anunciado como nuevo fichaje del Carabobo FC de la primera división de Venezuela.

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El experimentado portero Michael Perelló fue anunciado como fichaje del Atlético Independiente de Siguatepeque, equipo que debutará en la Liga Nacional.
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El delantero hondureño "Virus" Martínez fue anunciado como fichaje del Atlético Independiente de Siguatepeque.
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El delantero hondureño Sendel Cruz jugará en el Independiente.

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Se va del Motagua: El centrocampista Luis Meléndez deja las filas del campeón y fue presentado como nuevo futbolista de Independiente de Siguatepeque.

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El defensor Ángel Fiallos jugará en el Independiente de Siguatepeque.

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Atlético Independiente anunció el fichaje del defensor Eduard Peñaloza.

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Periodistas ingleses señalan de que el Liverpool considerará un movimiento de cesión para el delantero hondureño de la cantera Keyrol Figueroa este verano.
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Bryan Sáenz, goleador de Olimpia en reservas, dejó las filas del conjunto merengue en busca de mejores oportunidades.
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El mediocampista Marc Ciguenza fue anunciado como jugador del Atlético Independiente.

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El mediocampista Franklin Yañez fue anunciado como fichaje del Atlético Independiente.

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El mediocampista Óscar Cabrera fue anunciado como fichaje del Independiente de Siguatepeque.

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El mediocampista Ariel Cabrera jugará en el Atlético Independiente .
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Antony "Choco" Lozano tiene oportunidades de irse a jugar al fútbol de Israel y en las últimas horas apareció una oportunidad del fútbol de Qatar.
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David Ruiz no se moverá del Inter Miami, pese a que el club acaba de fichar al brasileño Casemiro. Inter Miami lo considera como un suplente clave en la institución.
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Yustin Arboleda dejó entrever que este será el último torneo con Olimpia y espera despedirse con el título de Liga Nacional y Copa Centroamericana.

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