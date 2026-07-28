Lamine Yamal recibe fuerte advertencia sobre su novia Inés García

El nombre de Lamine Yamal se ha visto envuelto en una polémica más y esta vez por una advertencia que recibió sobre su novia Inés García. Fotos redes sociales de Yamal e Inés.
El jugador del Barcelona y actual campeón del mundo se ha visto muy seguido con su pareja Ines García.
La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde España se coronó como campeona, no solo dejó alegrías en la cancha. Al terminar el torneo, la vida privada de una de sus jóvenes estrellas, Lamine Yamal, pasó a ser el centro de atención por las duras críticas hacia su novia, la creadora de contenido Inés García.
La relación entre el jugador del Barcelona y la joven andaluza ha provocado una ola de comentarios en redes sociales. Todo comenzó cuando algunos usuarios empezaron a cuestionar las decisiones de Inés en sus relaciones pasadas y compartieron videos donde ella supuestamente no habla muy bien de su actual novio ni de la cantante Nicki Nicole, expareja del futbolista.
El problema creció aún más cuando salieron a la luz supuestos detalles de la relación que Inés tuvo antes con un joven llamado Gonzalo Torres. En las últimas horas, circuló una supuesta declaración de este exnovio, lo que hizo pensar a muchos que ella lo había dejado solo para empezar a salir con el famoso deportista.
En la plataforma X se volvió viral la foto de un mensaje asignado a Gonzalo. En este texto, el joven criticaba fuertemente a Inés y sugería que ella está con el futbolista solo por interés económico y no por amor de verdad.
"No lo amas, solo quieres quedar embarazada y atraparlo con la manutención del niño. Espero que se dé cuenta", es la frase exacta que aparece en la imagen compartida, la cual provocó miles de comentarios en internet.
Al ver esta publicación, muchas personas en las redes reaccionaron de inmediato. Varios fanáticos del futbolista mostraron su preocupación y le pidieron a Lamine que tenga mucho cuidado, pues creen que Inés podría tener malas intenciones con él.
Sin embargo, las personas cercanas a Inés salieron rápidamente a desmentir esta información. Dijeron de forma clara que esa imagen es completamente falsa y que alguien la editó para inventar un chisme y ganar atención en las redes.
Esta no es la primera vez que la joven creadora de contenido tiene que defenderse de mentiras sobre su vida privada. En varias ocasiones, Inés ha dicho que está cansada de que la gente invente historias falsas sobre ella solo porque ahora es famosa.
De hecho, a finales de mayo ya había tenido que aclarar que nunca dejó a su expareja para irse con el jugador del Barcelona, desmintiendo de raíz los rumores que estaban creciendo en internet.
En ese momento, la joven usó sus propias redes sociales para enviar un mensaje muy claro: "No iba a decir nada. Pero... ¿en qué momento se ha dicho que yo llevaba cinco años de relación con mi amigo Gonzalo y que lo he dejado para estar con otra persona? ¡Nada de eso tiene sentido!", explicó molesta.
Inés dejó ver su enfado por la facilidad con la que la gente inventa mentiras en las redes sin tener ninguna prueba de lo que está diciendo.
"No tiene ningún sentido. No tiene consistencia ninguna. No sé. No entiendo. Por hablar, podemos hablar todos. Pero esto me parece una tontería y ya está. Si os vais a inventar algo, pues que sea algo con más consistencia", expresó la joven para cerrar el tema en aquel momento.
A pesar de que su entorno ya aclaró la verdad y que ella misma desmintió estos rumores en el pasado, la gente en internet sigue discutiendo sobre el tema. Esto demuestra lo fácil que es desinformar a las personas cuando se mezcla la vida privada de alguien famoso con imágenes editadas.
Por su parte, Lamine Yamal ha preferido quedarse en silencio y no hablar de su vida amorosa. El futbolista sigue enfocado en su trabajo con el equipo tras ganar el Mundial, mientras en las redes sociales la gente continúa debatiendo si la imagen es real o mentira.