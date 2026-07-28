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"Betty la Fea" regresa con nuevo nombre, drama renovado y todos sus capítulos de estreno

Prime Video confirmó que la tercera temporada de "Betty La Fea: La Historia Continúa" llegará con un nuevo nombre, un estreno mundial y todos sus episodios disponibles desde el primer día

Betty la Fea regresa con nuevo nombre, drama renovado y todos sus capítulos de estreno
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Prime Video confirmó el esperado regreso de una de las producciones más queridas de la televisión latinoamericana. La tercera temporada de "Betty La Fea: La Historia Continúa" llegará bajo un nuevo título: "Betty La Fea: Más Fea Que Nunca", una apuesta que marcará el inicio de una nueva etapa para la icónica Beatriz Pinzón Solano.

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La plataforma también anunció un cambio que entusiasmará a los seguidores de la serie: todos los episodios estarán disponibles desde el día de su estreno, permitiendo que los espectadores disfruten de la temporada completa sin tener que esperar lanzamientos semanales.

 EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
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Aunque Prime Video no explicó las razones detrás del cambio de nombre, la nueva denominación acompañará una historia que promete renovar el universo de Betty, manteniendo la esencia que convirtió a la producción original en un fenómeno internacional.

 EFE/Ana María Toro Chacón/Prime Video
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La trama comenzará con el regreso de Betty a Bogotá para asistir al desfile de despedida de Hugo Lombardi, un acontecimiento que no solo reunirá a viejos conocidos, sino que también despertará sentimientos que parecían haber quedado en el pasado, especialmente en su relación con Armando.

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En esta nueva etapa, la protagonista buscará reconstruir distintos aspectos de su vida. Iniciará un proceso de terapia psicológica, estrenará un apartamento propio y enfrentará importantes desafíos personales mientras intenta encontrar un nuevo equilibrio emocional.

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Paralelamente, la situación en Ecomoda se complicará tras un escándalo relacionado con un presunto plagio, conflicto que pondrá nuevamente a prueba la estabilidad de la empresa y de quienes forman parte de ella.

 EFE
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El plano sentimental también tendrá un papel protagónico. La reaparición de Michel, el exnovio francés de Betty, dará paso a un inesperado triángulo amoroso que volverá a enfrentar a la protagonista con decisiones que podrían cambiar definitivamente el rumbo de su historia junto a Armando.

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Uno de los momentos más esperados por los fanáticos será el regreso de El Cuartel de las Feas, que volverá a reunirse por primera vez desde la telenovela original. Además, personajes entrañables como El Francés y Román también se reincorporarán a la historia, despertando la nostalgia de varias generaciones de espectadores. La tercera temporada de "Betty La Fea: Más Fea Que Nunca" se estrenará el próximo 28 de agosto de forma exclusiva en Prime Video para más de 240 países y territorios.

 Foto: Instagram
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Sobre este esperado lanzamiento, Javiera Balmaceda, Head of International Originals para Latinoamérica, Canadá y Australia en Amazon MGM Studios, aseguró: "Betty es uno de esos personajes que vive en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Esta nueva temporada honra ese legado mientras se atreve a llevar su historia a un lugar inesperado, y llega para sorprender tanto a los fans de siempre como a quienes la descubren por primera vez. No podemos esperar a que las audiencias de todas partes la vivan".

 Foto: Instagram
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El elenco volverá a reunir a figuras emblemáticas como Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez, Julián Arango, Lorna Cepeda, Mario Duarte, Juanita Molina, Carlos "Pity" Camacho, Diego Cadavid, Julio César Herrera, Luces Velásquez T., Estefanía Gómez, Marcela Posada Arbeláez, María Eugenia Arboleda, Paula Peña, Jorge Herrera, Patrick Delmas, Alberto León Jaramillo, Zharick León, Brian Moreno y Geraldine Zivic. La dirección estará a cargo de Juan Carlos Mazo, mientras que la producción será liderada por Juan Pablo Posada, Yalile Giordanelli y Alexander Marín, con guion de César Augusto Betancur "Pucheros", Luis Carlos Ávila y Carolina Cuervo.

 Captura de pantalla trailer de 'Betty, la fea: La historia continúa'
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