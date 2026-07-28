"Betty la Fea" regresa con nuevo nombre, drama renovado y todos sus capítulos de estreno

Uno de los momentos más esperados por los fanáticos será el regreso de El Cuartel de las Feas, que volverá a reunirse por primera vez desde la telenovela original. Además, personajes entrañables como El Francés y Román también se reincorporarán a la historia, despertando la nostalgia de varias generaciones de espectadores. La tercera temporada de "Betty La Fea: Más Fea Que Nunca" se estrenará el próximo 28 de agosto de forma exclusiva en Prime Video para más de 240 países y territorios.