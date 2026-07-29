Exnovia de Liam Payne sorprende al borrar tatuaje que llevaba en su honor

El tatuaje "444" tenía un significado muy especial para la pareja. Tras la muerte de Liam Payne, Kate reveló que ese número era considerado por ambos como su "ángel number", una cifra vinculada con el amor, la protección y el apoyo mutuo dentro de diversas creencias espirituales. Ese símbolo también aparecía en una emotiva nota escrita por el cantante, en la que expresaba su deseo de casarse con ella. "Me and Kate to marry within a year / engaged and together forever 444", escribió Payne, mensaje que la influencer ha conservado desde entonces como uno de sus recuerdos más preciados.