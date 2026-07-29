Exnovia de Liam Payne sorprende al borrar tatuaje que llevaba en su honor

La influencer Kate Cassidy volvió a captar la atención de los seguidores de Liam Payne al revelar que inició un tratamiento con láser para remover el tatuaje "444" que llevaba en una de sus manos como homenaje al fallecido cantante. Las imágenes del procedimiento provocaron numerosas reacciones en redes sociales, donde muchos interpretaron que se trataba de un intento por dejar atrás su historia con el exintegrante de One Direction.
Sin embargo, la creadora de contenido aclaró casi de inmediato que esa no era su intención. A través de sus historias de Instagram explicó que decidió retirar algunos de sus tatuajes porque no quedaron como esperaba y que su plan es volver a realizarlos más adelante con un mejor acabado.
"Decidí quitarme algunos tatuajes que quedaron mal hechos. Los voy a mandar a rehacer eventualmente", escribió Cassidy, despejando las especulaciones sobre un supuesto deseo de borrar el recuerdo del artista británico.
El tatuaje "444" tenía un significado muy especial para la pareja. Tras la muerte de Liam Payne, Kate reveló que ese número era considerado por ambos como su "ángel number", una cifra vinculada con el amor, la protección y el apoyo mutuo dentro de diversas creencias espirituales. Ese símbolo también aparecía en una emotiva nota escrita por el cantante, en la que expresaba su deseo de casarse con ella. "Me and Kate to marry within a year / engaged and together forever 444", escribió Payne, mensaje que la influencer ha conservado desde entonces como uno de sus recuerdos más preciados.
Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024, a los 31 años, tras caer desde el balcón del hotel donde se hospedaba en Buenos Aires, Argentina. Su muerte conmocionó a millones de fanáticos alrededor del mundo y marcó profundamente la vida de Cassidy, quien lo acompañó durante los días previos al trágico desenlace.
Después del fallecimiento del cantante, la influencer decidió rendirle homenaje con varios tatuajes. Entre ellos destacan unas alas de ángel, las iniciales "LP" en una muñeca, una rosa marchita y el número cuatro en uno de sus dedos, además del ya conocido "444", considerado uno de los tributos más representativos de su relación.
En distintas ocasiones, Cassidy ha compartido el difícil proceso que ha enfrentado para sobrellevar la pérdida del artista. En el primer aniversario de su fallecimiento confesó que necesitó varios meses para comenzar a aceptar la tragedia y reconstruir poco a poco su vida.
En uno de los mensajes más emotivos que publicó tras la muerte de Payne, la influencer lo describió como "el amor de mi vida" y "mi mejor amigo". También expresó que sentía haber ganado "un ángel guardián" y recordó con nostalgia los planes que ambos habían hecho para construir un futuro juntos.
"Sé que estaremos juntos para siempre, pero no de la manera que habíamos planeado", escribió entonces, acompañando sus palabras con el recuerdo de la nota donde el cantante imaginaba su boda y una vida compartida bajo el simbólico número "444".
Aunque el proceso de eliminación con láser requerirá varias sesiones antes de completarse, Kate Cassidy dejó claro que este paso no significa el final de los homenajes dedicados a Liam Payne. Por el contrario, aseguró que su intención es volver a tatuar esos diseños para conservar vivo el recuerdo de quien, según ha expresado en repetidas ocasiones, seguirá ocupando un lugar irremplazable en su vida.