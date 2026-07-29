¿Cero vínculos? Los famosos y sus hijos que han cambiado su identidad

Más allá de los distanciamientos familiares o la búsqueda de privacidad, la modificación del apellido encuentra a veces otro motivo: la identidad de género. Y uno de los casos recientes más conocidos es el de Vivian Jenna Wilson, hija del empresario tecnológico Elon Musk y de la autora canadiense Justine Wilson. En abril de 2022, justo después de alcanzar la mayoría de edad, acudió a la Corte Superior del Condado de Los Ángeles en Santa Mónica para tramitar una doble petición: el reconocimiento oficial de su identidad de género femenina y el reemplazo de su nombre de nacimiento, Xavier Alexander Musk, por el de Vivian Jenna Wilson. Para justificar el cambio, Vivian argumentó formalmente no solo su identidad de género, sino lo siguiente: “ya no vivo ni deseo estar vinculada a mi padre biológico de ninguna manera, forma o modo”. Tiempo después, en una conversación grabada con el comentarista Jordan Peterson, Musk afirmó que consideraba haber “perdido a su hijo” debido a lo que describió como el “virus de la mentalidad progre”. Ante esto, Vivian Jenna Wilson no tardó en contestar a través de sus redes sociales con ironía: “me veo bastante bien para ser una perra muerta”.