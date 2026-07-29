"Tenía cinco hermanos, ahora solo quedamos dos": el desgarrador relato de Dylan tras el incendio en SPS

Los seis cuerpos de los integrantes de la familia Cortés Mejía, que murieron durante el incendio registrado en los bordos de Esquipulas, en San Pedro Sula, fueron ingresados este miércoles a la morgue de Medicina Forense, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar el origen del siniestro.
Entre las víctimas se encuentran cuatro menores de edad, una joven de 19 años y una bebé de apenas siete meses, quienes fallecieron cuando las llamas consumieron la humilde vivienda donde dormían durante la madrugada.
En medio del luto, el testimonio de Dylan Cortés Mejía, uno de los dos hermanos sobrevivientes, ha conmovido a la población al recordar que, de los seis hermanos que eran, ahora únicamente quedan dos con vida.
"Tenía", respondió el niño cuando le preguntaron cuántos hermanos tenía, corrigiendo de inmediato la pregunta. Luego agregó: "Solo yo y mi otro hermano", al referirse a los únicos sobrevivientes de la familia.
Dylan explicó que no se encontraba en la vivienda la noche de la tragedia porque desde pequeño vive en otro lugar. "Yo desde pequeño estoy viviendo allá", relató al recordar por qué no durmió con su familia.
El menor también contó que su madre trabajaba en la cocina de un restaurante y recordó que una de sus hermanas acostumbraba asegurar la puerta de la vivienda por temor a la delincuencia.
"Porque se le metían a mi hermana. Entonces por eso ella cerró", expresó el niño al explicar por qué la casa permanecía cerrada con llave durante la madrugada del incendio.
Sobre la familia, Dylan confirmó que la hermana mayor era Daniela Azucena Cortés, de 19 años, quien murió junto a su hija, la bebé Madison Charlotte Cortés, de siete meses.
El menor también recordó a uno de sus hermanos fallecidos, Jairo Joel Cortés, quien había enfrentado graves problemas de salud. "Él me decía a mí que ya no le dolía nada, que Dios lo había salvado", relató con evidente tristeza.
Dylan aseguró que se enteró de la tragedia hasta alrededor de las 7:00 de la mañana, cuando lo despertaron para informarle lo sucedido. "Me fueron a despertar... yo no sabía", contó.
Mientras tanto, el Cuerpo de Bomberos informó que ya identificó el punto donde presuntamente se originó el incendio. De acuerdo con los reportes preliminares, la principal hipótesis apunta a un cortocircuito provocado por un ventilador dentro de la vivienda.
Las autoridades aclararon que esta versión continúa bajo investigación y será el peritaje técnico el que determine oficialmente las causas del siniestro.
La tragedia ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada en los bordos de Esquipulas, en el sector de la aldea El Carmen, cuando las víctimas dormían. Según familiares y vecinos, el fuego avanzó rápidamente y consumió la vivienda en pocos minutos.
Las víctimas fueron identificadas como Daniela Azucena Cortés (19), su hija Madison Charlotte Cortés (7 meses), Isaías Cortés (6), Maira Cortés (7), Jairo Joel Cortés Mejía (10) y Jahir Cortés (17).
La madre de cinco de los fallecidos y abuela de la bebé sufrió una fuerte crisis nerviosa al conocer la tragedia. Entre lágrimas relató que esa noche decidió dormir en otra habitación del mismo terreno para que sus hijos descansaran con mayor comodidad.
Mientras Medicina Forense continúa con los procedimientos correspondientes, aún no se ha informado el día ni la hora en que serán entregados los cuerpos de las víctimas a sus familiares.