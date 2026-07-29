Neymar se desahoga y toma decisión que cambia todo: "Ya no quiero"

Neymar ha encendido las redes sociales tras al anuncio oficial que ha brindado en las últimas horas.
La eliminación de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026 marcó el final de una era. La Canarinha volvió a quedarse muy lejos del objetivo de conquistar el sexto título mundial y una de las figuras que quedó en el centro de las críticas fue Neymar.
Para muchos aficionados y analistas, Neymar no llegaba en las mejores condiciones físicas ni futbolísticas después de varios años marcados por las lesiones, por lo que su convocatoria fue ampliamente cuestionada.
Durante los últimos años, Neymar sufrió repetidos problemas físicos que le impidieron tener continuidad tanto en sus clubes como en la selección, afectando su ritmo competitivo y provocando que su presencia en el Mundial fuera objeto de numerosos cuestionamientos.
Pese a todas las dudas, Carlo Ancelotti decidió confiar en la experiencia del máximo goleador histórico de Brasil y le abrió nuevamente las puertas de la selección para el Mundial de 2026.
Sin embargo, la apuesta no dio los resultados esperados y la participación brasileña terminó siendo una de las grandes decepciones del campeonato, al quedar eliminada prematuramente y sin mostrar el nivel que se esperaba de una de las grandes favoritas.
Tras el fracaso de Brasil en la cita mundialista, el delantero tomó una decisión definitiva sobre su futuro con la camiseta verdeamarela y confirmó que no volverá a representar a su país.
Después de semanas de especulaciones tras la eliminación de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Neymar confirmó que su ciclo con la Seleção ha llegado a su fin. El máximo goleador histórico del combinado brasileño aseguró que no volverá a vestir la camiseta amarilla.
Las declaraciones llegaron después de varios días marcados por la polémica en Santos, donde fue señalado por presuntamente reprender con dureza a algunos de sus compañeros más jóvenes tras el empate frente a Chapecoense. El atacante negó haber faltado al respeto a nadie y defendió su papel como capitán del equipo.
"Mi etapa con la selección nacional ha terminado. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida, siempre luché y me esforcé por la camiseta amarilla, pero ahora ya no quiero hacerlo", declaró Neymar tras la victoria del Santos sobre UCV en la Copa Sudamericana.
Las palabras del atacante representan el cierre definitivo de una carrera internacional que durante años estuvo marcada por enormes expectativas. Neymar disputó cuatro Copas del Mundo y, aunque nunca pudo conquistar el título, terminó convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de la selección brasileña con 80 anotaciones, además de registrar 58 asistencias en 130 partidos.
A lo largo de su trayectoria con Brasil levantó la Copa Confederaciones de 2013, conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y fue campeón del Campeonato Sudamericano Sub-20 en 2011. Sin embargo, la Copa del Mundo y la Copa América siempre quedaron como las grandes cuentas pendientes de una generación que nunca logró dominar el escenario internacional.
"Ya no quiero más", reiteró Neymar dejando claro que no volverá a jugar con la selección nacional de Brasil.
La confirmación de Neymar coincide con el inicio de un nuevo proceso en la selección brasileña. Carlo Ancelotti ya trabaja en la renovación de la Canarinha con la mirada puesta en la Copa del Mundo de 2030, un proyecto que buscará construir alrededor de una nueva generación de futbolistas tras la decepcionante eliminación en el Mundial de 2026.
Con la salida del máximo goleador de su historia, Brasil cierra uno de los capítulos más importantes de su fútbol moderno. Más allá de las críticas, las lesiones y los títulos que nunca llegaron, Neymar deja una huella imborrable como uno de los futbolistas más talentosos, influyentes y determinantes que ha vestido la camiseta verdeamarela en el siglo XXI.