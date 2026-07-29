Sacudón en el Real Madrid: Revelan el fichaje millonario que ya piensa en irse

La segunda etapa de José Mourinho al frente del Real Madrid apenas comienza y ya enfrenta su primer gran dolor de cabeza ya que uno de los jugadores del equipo no quiere seguir en el equipo.
El técnico portugués, que regresó con la misión de devolver al conjunto blanco a la cima del fútbol europeo, se encontró con un escenario inesperado: uno de los futbolistas por los que el club hizo una fuerte apuesta económica ya no quiere continuar en el Santiago Bernabéu.
Prensa internacional señala de que en Real Madrid hay sorpresa tras la petición del jugador de no seguir en el equipo.
Se trata de Franco Mastantuono, el joven talento argentino que hace apenas un año fue presentado como una de las grandes joyas del proyecto merengue tras una inversión cercana a los 65 millones de dólares.
Sin embargo, lejos de consolidarse como una de las figuras del equipo, el extremo vivió una temporada para el olvido y ahora considera que su ciclo en el Real Madrid debe detenerse para intentar recuperar el nivel que lo convirtió en una de las mayores promesas del fútbol sudamericano.
La situación representa el primer gran conflicto para Mourinho en su regreso al banquillo blanco. El entrenador esperaba evaluar al futbolista durante la pretemporada y encontrar la mejor versión del argentino, pero el deseo del jugador de abandonar el club ha cambiado completamente los planes.
La dirigencia madridista tampoco esperaba que una de sus inversiones más importantes quisiera salir tan rápido, especialmente cuando el proyecto deportivo estaba diseñado para convertirlo en una pieza importante del futuro.
La prioridad de Mastantuono ya no pasa por pelear un puesto en el Real Madrid. Su objetivo es volver a sentirse protagonista y recuperar la confianza perdida, por lo que ha comunicado que desea regresar a Argentina para vestir nuevamente la camiseta de River Plate.
Real Madrid está dispuesto a escuchar propuestas mediante un préstamo, aunque mantiene firme su postura de no desprenderse definitivamente de un futbolista al que sigue considerando una apuesta de futuro.
En estas semanas, Mastantuono ha estado a las órdenes de José Mourinho mientras el club busca definir su futuro. Al argentino se le ha vinculado con equipos de la Serie A y de la Premier League, además de existir sondeos formales por sus servicios. No obstante, el extremo tiene claro cuál es el paso que desea dar para reencontrar su mejor nivel: volver a River Plate.
El futbolista surgido de las divisiones inferiores del conjunto argentino desea regresar al club que lo formó y la directiva de River ya está al tanto de esa postura. De acuerdo con The Athletic, Mastantuono le está dando prioridad al equipo de Núñez, que buscaría llegar a un acuerdo con el Real Madrid por un préstamo sin opción de compra.
Mastantuono necesita minutos y continuidad para acelerar su adaptación al fútbol europeo. En su primera temporada con el Real Madrid apenas superó los mil minutos de juego y quedó fuera de la lista definitiva de Lionel Scaloni para disputar el Mundial de 2026, una situación que reforzó su necesidad de encontrar un equipo donde pueda jugar con regularidad.
Varios equipos europeos han mostrado interés en hacerse con sus servicios, entre ellos Villarreal, Real Sociedad, Fulham, Tottenham, Juventus e Inter de Milán. Sin embargo, Mastantuono prioriza un regreso a River Plate, el club donde explotó futbolísticamente y con el que mantiene un fuerte vínculo emocional.
La posibilidad de volver a Argentina, aunque sea por un año, le resulta más atractiva que continuar su desarrollo en un entorno europeo diferente.
River Plate ve con muy buenos ojos recuperar a una de sus mayores promesas, mientras que el Real Madrid mantiene la convicción de que Mastantuono posee un enorme potencial y no contempla una venta definitiva.