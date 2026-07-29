Sacudón en el Real Madrid: Revelan el fichaje millonario que ya piensa en irse

En estas semanas, Mastantuono ha estado a las órdenes de José Mourinho mientras el club busca definir su futuro. Al argentino se le ha vinculado con equipos de la Serie A y de la Premier League, además de existir sondeos formales por sus servicios. No obstante, el extremo tiene claro cuál es el paso que desea dar para reencontrar su mejor nivel: volver a River Plate.