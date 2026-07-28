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Olimpia celebra, polémica e indignación en Mixco y motivo del festejo de Edwin

Brasileño regresa a Honduras, la celebración de Olimpia en el Nacional, el penal que todo Mixco reclamó y el motivo del festejo de Edwin Rodríguez.

Olimpia celebra, polémica e indignación en Mixco y motivo del festejo de Edwin
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Olimpia venció por 2-0 a Mixco en su debut en la Copa Centroamericana 2026: te mostramos las mejores imágenes del partido.

 FOTOS OPSA: David Romero y Estalin Irías
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El Estadio Nacional nuevamente fue el escenario para los Albos. El jueves pasado conquistaron el título de la Supercopa de Honduras.
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Este fue el 11 titular de Olimpia: 1. Edrick Menjívar; 15. Kevin Güity, 3. Clinton Bennett, 4. Edwin Lobo, 5. Emanuel Cuello; 14. Jack Jean-Baptiste, 18- Raúl García, 8. Edwin Rodríguez, 33. Michaell Chirinos; 31. Nicolás Dibble y 9. Jorge Benguché.
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Y este fue el 11 de Mixco: 1. Kevin Moscoso, 3. Manuel Moreno, 6. Cristian Jiménez, 9. Lynner García, 10. Gabriel Arce, 17. Marlín Cuero, 22. Kennedy Rocha, 26. Christian Ojeda, 33. Jorge Sotomayor, 37. Allen Yanes y 99. Nicolás Martínez.
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El que regresó a territorio hondureño fue el brasileño Kennedy Rocha, exjugador del Real España que ahora está jugando con el equipo de Guatemala.
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El habilidoso extremo protagonizó constantes desbordes, ganó varios duelos individuales y fue el futbolista más peligroso del conjunto guatemalteco.
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Fue hasta el minuto 27, cuando apareció Jorge Benguché para romper el empate y sumar un nuevo tanto a su cuenta personal en Copa Centroamericana.
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El 'Toro' anotó en el mano a mano tras el descuido en la zona baja del Mixco y puso el 1-0 en el recinto capitalino.
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Con este tanto, el Olimpia se fue al descanso con la ventaja mínima en su debut en la Copa Centroamericana 2026.
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La reacción de Rocha con la caída de su equipo en la mitad del juego. El brasileño regresó a territorio catracho tras su paso por Real España.
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Los jugadores del Mixco no salieron nada contentos tras finalizar la primera parte.
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Así salieron del terreno de juego con el 1-0 en contra en su primera aparición en el torneo de la Concacaf.
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José Francisco Molina, entrenador de la Selección de Honduras, estuvo presente en el partido debut de Olimpia en Copa Centroamericana.
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Mientras tanto, una de las imágenes que captaron nuestros fotográfos. Michael Chirinos con Rocha durante el partido.
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Ya en la segunda parte, el Olimpia pasó apuros ante el equipo de Guatemala, que lo tuvo contra las cuerdas en tramos del partido.
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Incluso, en el minuto 59', se vino la polémica. El árbitro perdonó un penal a favor al Mixco: el balón le pegó en la mano de Edwin Lobo y no sancionaron nada.
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Los jugadores del Mixco reclamaron, pero el central no señaló nada. Cabe recordar que en estas instancias no está el VAR.
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Olimpia terminó liquidando el juego con el tanto de Edwin Rodríguez, que brindó una enorme definición.

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Edwin, quien asistió y anotó en el triunfo 2-0, hizo una celebración extraña la cual recorre las redes sociales. Sobre el festejo, Edwin reveló a ESPN que fue por un pique con un rival, aunque no especificó de quien se trataba.
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Edwin fue uno de los destacados de la noche y el Olimpia terminó sumando sus primeros tres puntos en la Copa Centroamericana.
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Los jugadores festejaron de la mejor manera la victoria en el Nacional, mismo escenario donde la semana pasada venció a Motagua en la Supercopa de Honduras.
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Benguché es el delantero de la Copa Centroamericana. Este fue su primer gol en este año, pero alcanzó los 13 en todas los torneos que ha disputado con Olimpia.
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Olimpia ahora pone la mirada en su debut en el torneo Apertura 2026 ante los Lobos UPNFM el próximo sábado.
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