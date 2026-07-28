Olimpia celebra, polémica e indignación en Mixco y motivo del festejo de Edwin

Olimpia venció por 2-0 a Mixco en su debut en la Copa Centroamericana 2026: te mostramos las mejores imágenes del partido.
El Estadio Nacional nuevamente fue el escenario para los Albos. El jueves pasado conquistaron el título de la Supercopa de Honduras.
Este fue el 11 titular de Olimpia: 1. Edrick Menjívar; 15. Kevin Güity, 3. Clinton Bennett, 4. Edwin Lobo, 5. Emanuel Cuello; 14. Jack Jean-Baptiste, 18- Raúl García, 8. Edwin Rodríguez, 33. Michaell Chirinos; 31. Nicolás Dibble y 9. Jorge Benguché.
Y este fue el 11 de Mixco: 1. Kevin Moscoso, 3. Manuel Moreno, 6. Cristian Jiménez, 9. Lynner García, 10. Gabriel Arce, 17. Marlín Cuero, 22. Kennedy Rocha, 26. Christian Ojeda, 33. Jorge Sotomayor, 37. Allen Yanes y 99. Nicolás Martínez.
El que regresó a territorio hondureño fue el brasileño Kennedy Rocha, exjugador del Real España que ahora está jugando con el equipo de Guatemala.
El habilidoso extremo protagonizó constantes desbordes, ganó varios duelos individuales y fue el futbolista más peligroso del conjunto guatemalteco.
Fue hasta el minuto 27, cuando apareció Jorge Benguché para romper el empate y sumar un nuevo tanto a su cuenta personal en Copa Centroamericana.
El 'Toro' anotó en el mano a mano tras el descuido en la zona baja del Mixco y puso el 1-0 en el recinto capitalino.
Con este tanto, el Olimpia se fue al descanso con la ventaja mínima en su debut en la Copa Centroamericana 2026.
La reacción de Rocha con la caída de su equipo en la mitad del juego. El brasileño regresó a territorio catracho tras su paso por Real España.
Los jugadores del Mixco no salieron nada contentos tras finalizar la primera parte.
Así salieron del terreno de juego con el 1-0 en contra en su primera aparición en el torneo de la Concacaf.
José Francisco Molina, entrenador de la Selección de Honduras, estuvo presente en el partido debut de Olimpia en Copa Centroamericana.
Mientras tanto, una de las imágenes que captaron nuestros fotográfos. Michael Chirinos con Rocha durante el partido.
Ya en la segunda parte, el Olimpia pasó apuros ante el equipo de Guatemala, que lo tuvo contra las cuerdas en tramos del partido.
Incluso, en el minuto 59', se vino la polémica. El árbitro perdonó un penal a favor al Mixco: el balón le pegó en la mano de Edwin Lobo y no sancionaron nada.
Los jugadores del Mixco reclamaron, pero el central no señaló nada. Cabe recordar que en estas instancias no está el VAR.
Olimpia terminó liquidando el juego con el tanto de Edwin Rodríguez, que brindó una enorme definición.
Edwin, quien asistió y anotó en el triunfo 2-0, hizo una celebración extraña la cual recorre las redes sociales. Sobre el festejo, Edwin reveló a ESPN que fue por un pique con un rival, aunque no especificó de quien se trataba.
Edwin fue uno de los destacados de la noche y el Olimpia terminó sumando sus primeros tres puntos en la Copa Centroamericana.
Los jugadores festejaron de la mejor manera la victoria en el Nacional, mismo escenario donde la semana pasada venció a Motagua en la Supercopa de Honduras.
Benguché es el delantero de la Copa Centroamericana. Este fue su primer gol en este año, pero alcanzó los 13 en todas los torneos que ha disputado con Olimpia.
Olimpia ahora pone la mirada en su debut en el torneo Apertura 2026 ante los Lobos UPNFM el próximo sábado.