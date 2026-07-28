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Invasión, beso, identidad de la chica de blanco y lo que pasó con chapines

Las imágenes del ambiente en el Olimpia vs Deportivo Mixco por la Copa Centroamericana 2026.

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 20:04 -
  • German Alvarado
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Las imágenes más curiosas que dejó el ambiente del Olimpia vs Deportivo Mixto por la Copa Centroamericana.

 Fotos David Romero y Estalin Irías.
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Beso de aficionada del Olimpia al escudo del club de sus amores.
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Aficionados instalados en el sector de silla del estadio Nacional para disfrutar del Olimpia vs Mixto.
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Tres chicas de la barra Ultra Fiel del Olimpia.
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Un centenar de hinchas del Mixco hicieron el viaje para ver el debut de su equipo en la Copa Centroamericana de la Concacaf.
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El lente de Diario LA PRENSA captó las mejores fotos del ambiente que puso el conjunto chapín, una de las sorpresas en este torneo.
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Invasión de chapines y fueron tratados de la mejor manera en el estadio Nacional.
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La bandera de Guatemala se hizo presente en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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La bandera de Guatemala se hizo presente en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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La Ultra Fiel también hizo su show con la acostumbrada caminata rumbo al Estadio Nacional Chelato Uclés.
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La barra del Olimpia puso el ambiente en los alrededores del estadio Nacional.
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La Ultra Fiel se robó el show en la previa del duelo.
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La bella periodista Shirle Cálix cautivó en los alrededores del estadio Nacional.
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La bella periodista Grace Ramírez fue una de las que cautivó en la previa del Olimpia vs Mixto.
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Dos bellas damas en las afueras del estadio Nacional.
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