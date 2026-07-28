Invasión, beso, identidad de la chica de blanco y lo que pasó con chapines

Las imágenes más curiosas que dejó el ambiente del Olimpia vs Deportivo Mixto por la Copa Centroamericana.
Beso de aficionada del Olimpia al escudo del club de sus amores.
Aficionados instalados en el sector de silla del estadio Nacional para disfrutar del Olimpia vs Mixto.
Tres chicas de la barra Ultra Fiel del Olimpia.
Un centenar de hinchas del Mixco hicieron el viaje para ver el debut de su equipo en la Copa Centroamericana de la Concacaf.
El lente de Diario LA PRENSA captó las mejores fotos del ambiente que puso el conjunto chapín, una de las sorpresas en este torneo.
Invasión de chapines y fueron tratados de la mejor manera en el estadio Nacional.
La bandera de Guatemala se hizo presente en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
La Ultra Fiel también hizo su show con la acostumbrada caminata rumbo al Estadio Nacional Chelato Uclés.
La barra del Olimpia puso el ambiente en los alrededores del estadio Nacional.
La Ultra Fiel se robó el show en la previa del duelo.
La bella periodista Shirle Cálix cautivó en los alrededores del estadio Nacional.
La bella periodista Grace Ramírez fue una de las que cautivó en la previa del Olimpia vs Mixto.
Dos bellas damas en las afueras del estadio Nacional.