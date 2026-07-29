Amplían búsqueda de Joseth Vuelto entre Cayos Cochinos y Corozal

Continua la búsqueda de Joseth Vuelto, el joven pescador desaparecido hace cinco días cuando faenaba en una lancha continúa en aguas, cayos y comunidades costeras de Atlántida.
El menor fue reportado como desaparecido el pasado 24 de julio en el sector de Cayos Cochinos. Vuelto faenaba junto Lester Batiz, de 39 años, el pescador que sobrevivió tras permanecer 20 horas a la deriva en alta mar.Personal del Primer Batallón de Infantería de Marina y del Apostadero Naval de Cayos Cochinos mantiene patrullajes marítimos en la zona comprendida entre los cayos y la comunidad de Corozal.
Las operaciones también se extendieron por tierra mediante recorridos a lo largo de la franja costera entre las comunidades de Zambo Creek y La Unión, donde los militares inspeccionan playas y otros puntos en los que podría encontrarse el menor.
En el mar, los equipos realizan un barrido triangular para ampliar el radio de exploración y cubrir sectores cercanos a Cayo Mayor, lugar donde se reportó inicialmente la desaparición.
Durante la jornada, las unidades navales recibieron información sobre un posible avistamiento de Joseth, por lo que desarrollaron un nuevo operativo en varios puntos del archipiélago.
La madre del menor, Dancy Patricia García, acompañó parte de los recorridos e inspecciones efectuados en diferentes playas y cayos aledaños, mientras se verificaba la información recibida.
Las labores incluyen patrullajes en embarcaciones, inspecciones terrestres y la revisión de cualquier dato proporcionado por pescadores, habitantes de las comunidades y personas que transitan por el sector.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre resultados positivos ni sobre la localización de Joseth. La Fuerza Naval indicó que las operaciones continuarán con los medios disponibles para ampliar la cobertura de búsqueda.
El incidente ocurrió el pasado viernes, cuando la embarcación en la que faenaba zozobró debido al fuerte oleaje, luego de haber salido de Corozal a la 1:00 pm. Fue rescatado el sábado por efectivos del Batallón de Infantería Marina.
Lester, su compañero de pesca, contó a través de su padre Tomás Batiz, que Joseth David Vuelto García, de 16 años, qué fue lo que pasó. Según don Tomás, mientras naufragaban, el joven Vuelto le dijo que intentaría nadar hacia Cayos Cochinos en busca de ayuda. Esa fue la última vez que lo vio.
Lester Batiz, de 39 años, es el pescador que sobrevivió tras permanecer 20 horas a la deriva en alta mar. Estuvo hospitalizado por hipotermia y quemaduras de sol, y aún no ha accedido a hablar con los medios.
Aunque las autoridades y los pescadores locales hallaron los trasmallos de pesca el lunes y la lancha volcada el martes, el paradero de Joseth continúa siendo desconocido. La Fuerza Naval localizó el cayuco Miss Ayla, lo puso a flote y lo trasladó hasta las playas de Cayo Bolaño.