Amplían búsqueda de Joseth Vuelto entre Cayos Cochinos y Corozal

El menor fue reportado como desaparecido el pasado 24 de julio en el sector de Cayos Cochinos. Vuelto faenaba junto Lester Batiz, de 39 años, el pescador que sobrevivió tras permanecer 20 horas a la deriva en alta mar.Personal del Primer Batallón de Infantería de Marina y del Apostadero Naval de Cayos Cochinos mantiene patrullajes marítimos en la zona comprendida entre los cayos y la comunidad de Corozal.