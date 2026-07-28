Revelan quién pagó el viaje privado de regreso de JOH a Honduras y cuánto costó

El regreso del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras tras ser indultado por Donald Trump continúa generando reacciones. Tras arribar el pasado domingo 26 de julio al aeropuerto internacional de Palmerola en un vuelo privado procedente de Estados Unidos, surgieron interrogantes sobre quién financió el traslado y cuál fue el costo estimado de la operación.
De acuerdo con declaraciones ofrecidas por integrantes de su equipo legal, el viaje no fue cubierto con recursos del exmandatario, sino por un grupo de personas cercanas que han respaldado al exgobernante desde el inicio de su proceso judicial.
La abogada Angie Colindres, miembro de la defensa de Hernández, explicó que el vuelo fue financiado por "diferentes amigos" del expresidente, quienes decidieron asumir los gastos para facilitar su retorno al país luego de recibir el indulto otorgado por el presidente estadounidense Donald Trump a finales del año pasado.
Según la profesional del derecho, inicialmente Hernández contemplaba regresar a Honduras en un vuelo comercial. Sin embargo, esa opción fue descartada por recomendaciones de seguridad debido al nivel de riesgo que implicaría una exposición pública durante el traslado.
El expresidente aterrizó en Palmerola a bordo de una aeronave ejecutiva Hawker 800XP, identificada con la matrícula N606WJ, tras despegar desde Fort Lauderdale, Florida. En el vuelo también viajaban su abogado Renato Stabile y varios coroneles de las Fuerzas Armadas, entre ellos Willy Oseguera.
El trayecto entre Estados Unidos y Honduras tuvo una duración aproximada de dos horas y 16 minutos. No obstante, al tratarse de un servicio chárter, el contratante normalmente debe asumir tanto el vuelo de ida como el de regreso de la aeronave a su punto de origen.
Tomando como referencia las tarifas habituales para este tipo de avión ejecutivo, el costo por hora de operación ronda los 6,877 dólares. Considerando el tiempo total del recorrido de ida y vuelta, el valor estimado del servicio superaría los 27,000 dólares, sin incluir otros cargos operativos que suelen aplicarse en este tipo de vuelos privados.
En moneda nacional, el traslado habría representado una inversión superior a 700,000 lempiras, aunque hasta el momento no se ha divulgado una factura oficial ni el monto exacto pagado por quienes financiaron el viaje.
En algunos servicios de aviación ejecutiva, el precio también puede incluir atención de una tripulación de cabina, alimentos y otros servicios para los pasajeros. Sin embargo, no se ha confirmado si esas prestaciones formaron parte del contrato utilizado para el traslado del exmandatario.
Días antes de abandonar Estados Unidos, Hernández había manifestado que durante su permanencia en ese país recibió apoyo económico de familiares y amistades para cubrir sus gastos personales, luego de recuperar su libertad.
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernandez fue condenado por delitos relacionados al narcotráfico en una Corte del Distrito Sur de Nueva York y luego indultado por el presidente Donald Trump.
El retorno del exgobernante ha generado un intenso debate político y mediático, mientras continúan las reacciones sobre las condiciones en las que se produjo su regreso a territorio hondureño.