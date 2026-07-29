Más de 100 zonas de Honduras no tendrán energía este jueves 30 de julio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este jueves 30 de julio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Yoro, Cortés, Valle, Olancho, Francisco Morazán y El Paraíso, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias de estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el municipio de Morazán, el servicio eléctrico permanecerá suspendido de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Las zonas afectadas serán barrio Lempira, Las Cidras, colonia 5 de Enero, colonia España, barrio San José, barrio Jazmín, barrio El Centro, barrio Sabaneta, El Calvario, parte del barrio El Progreso y los sectores de Buenos Aires I y II.
En el mismo horario, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., los trabajos también abarcarán parte de Morazán, Lactovi, aldea El Portillo González, aldea Olomán, San Alejo, aldea Mojimán, aldea Nueva Esperanza, aldea San Fernando, aldea Brisas de Cuyamapa, aldea Buenos Aires, aldea Camalote, aldea Las Acacias, aldea Los Prieto, aldea El Sumbido, aldea El Porvenir, aldea Paya, aldea Los Murillos, aldea Ocotillo, aldea El Pataste, aldea Combas, aldea Laureles, la ciudad de El Negrito, Hacienda Don Emilio, Cooperativa Harina Selecta, colonia Pinos, aldea Guangolola 1, 2 y 3, aldea Cangrejales, aldea Santuario, aldea Vertiente, aldea El Caliche, aldea Plácido, aldea Honduritas, aldea Pata de Gallina, aldea Terrero Negro, aldea Casiano, aldea Sentadero, aldea Lajas, aldea Coyolito y aldea La Calera.
Asimismo, la interrupción comprenderá las aldeas La Estancia, Ocote Paulino, La Sierrita, Candelaria, La Cruz, Guadalupe, El Triunfo, El Tablón, Cuyamapa, Subirana, El Cedrito, Minas del Carbón, Mango Seco, La Jurupas, El Palmar, Camalote, Murillo, Los Prietos, Mojimán, colonia Jerusalén, Guapinoles, Roque, Las Brisas, El Limón, Hacienda Capesa, finca Nuevas Bendiciones, Cuevitas La Majada y El Mango. En la ciudad de Yoro, el corte también se extenderá de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde e incluirá el Hospital Manuel de Jesús Subirana, los barrios Las Colinas, El Pantano, Santiago, El Centro, La Cultura, Subirana y Casino Agay I y II, así como las colonias Las Delicias, Díaz Chávez I, II y III, Porfirio Martínez, Lando Burgos, Rotario, Hawitt, Emanuel I, II y III, Reino Unido y San José, además de los sectores Guanacaste y Cabañas.
En el municipio de Jocón estarán sin energía el barrio Montecristo, Rastro Municipal de Yoro, barrio Los Maestros, colonia Santa Marta, aldea La Guatia, aldea El Coco, aldea La Guata, aldea Habana Güera, Aserradora Yodeco, aldea Brisas de Chalmeca, aldea El Hato, aldea Puentecita, aldea Pimienta, aldea Puente Grande, aldea El Coroso, aldea Alta Cruz, aldea Moroca, Jocón y aldea Hato Jocón, siempre en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
En el municipio de La Lima, Cortés, la interrupción está programada de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Las zonas afectadas serán colonia Reyes Caballero, colonia 15 de Septiembre, Lima Vieja, Lima Nueva, colonia Suyapa, Agromesa, colonia Pineda I y II, Asilo de Ancianos, Campo Pineda, colonia Villa Ester, colonia Úsula, Luis Thibaud, colonia La Paz, Campo Dos, Flores de Oriente, Campo Viejo San Juan, Campo Nuevo San Juan, ZIP Continental, colonia Oro Verde, Cazenave, aldea San José del Boquerón, aldea Copén, Copén Campo y Cruz de Valencia.
En Nacaome, el servicio se suspenderá de 8:05 de la mañana a 2:05 de la tarde en El Tular, Agua Fría, barrio El Jazmín, El Polvo, Nagarejo, Los Comales, bombas de agua de Cerna, La Brea, El Vado, plantas solares, Agua Caliente, Macuelizo, Playa Grande y zonas aledañas.
En el departamento de Olancho, la ENEE ejecutará trabajos de mantenimiento entre 9:00 de la mañana y 5:00 de la tarde, por lo que permanecerán sin energía los sectores de Juticalpa, incluyendo Maxi Despensa, colonia Porvenir Norte, colonia Montefresco, Telica, Texaco Sandoval, Texaco El Triángulo, Supermercado La Colonia, Santos Cálix, Granolasa y Agrolsa. Asimismo, la interrupción del servicio abarcará los municipios de San Francisco de la Paz, Gualaco, San Esteban, Guarizama, Manto, Silca, Salamá, Jano, Guata, El Rosario, Yocón, La Unión y Mangulile, además de las zonas aledañas.
En el Distrito Central, los cortes de energía se desarrollarán de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Los trabajos afectarán parte de la colonia Miramontes, colonia Humuya, Universidad José Cecilio del Valle, Hospital DIME, SENAF, CEUTEC Prado, England School, Plaza Gabriela, Plaza Premier y sectores cercanos.
En el municipio de Tatumbla, Francisco Morazán, el suministro eléctrico será suspendido de 9:10 de la mañana a 3:10 de la tarde en Nueva Tatumbla, Tatumbla, El Rodeo, Linaca, caserío La Loma, caseríos La Lima y Las Moras, Azacualpa, aldea Santa Elena, El Aguacate, El Zope, El Boquerón y zonas aledañas.
En el departamento de El Paraíso, la interrupción del servicio está programada de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y comprenderá la 110 Brigada de Infantería, Copeco, colonia San José, colonia Ebenezer, colonia Bella Vita, Ladrillera Nolasco, fábrica Alcapone, Panificadora Tábora, colonia Santo Domingo, colonia Bethel, colonia La Concepción, La Carbonera, Piedra Ancha, colonia Vista Hermosa, colonia Apagüiz, colonia La Granjita, colonia Manuel Zelaya, colonia Cofradía, colonia Nueva Esperanza, Purificadora Agua Xalli, colonia Montefresco, colonia San Francisco, colonia El Mirador, Instituto de Conservación Forestal (ICF), restaurante La Casona, ISG, restaurante El Torito, gasolinera El Dorado, colonia Apagüiz Norte, colonia Los Pinares, colonia Los Prados, aldea El Encanto, aldea El Arenal, ciudad de Jacaleapa, aldea La Chorrera, Río Azul, El Tablón, El Barro, ciudad de Potrerillo, aldea Las Crucitas, Agua Blanca, Netiapa, aldea Las Champas, Loma Limpia, El Sursular, El Naranjo, El Junquillo, casco urbano de Teupasenti, San José del Potrero, La Vega, Potrerillos, Las Flores, Las Cortinas, San Isidro, La Toyosa, La Unión, El Rodeo, Los Almendros, San Lorenzo, Las Delicias, El Pataste, Las Ánimas, Las Majadas, Plan Largo, La Cueva, El Olingo, Valparaíso, Corralito, Cebadilla, La Acuja, Buenos Aires y El Ocotal.
En la ciudad de Danlí, también de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, los trabajos de mantenimiento dejarán sin electricidad a Supermercado La Colonia, Uniplaza, Texaco Estrella de Oriente, Agrogaitán, Banrural, edificio Colinas de Oro, barrio Pueblo Nuevo, Regional de Salud Danlí, Hondutel, Banco Occidente, Banco Atlántida, gasolinera Texaco, Maxi Despensa, gasolinera Puma Centro, Comercial La Unión, Ferretería Santa Fe #1, Taller de Torno y Carpintería Monumento a la Madre, colonia Gualiqueme, fábrica de puros Raíces Cubanas, Centro de Diagnóstico y Médico Hospitalario (CEDYMEH), fábrica de puros Internacional, colonia Los Profesores, residencial La Fuente, Iglesia Los Mormones, beneficio del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), fábrica de puros Blindar, colegio Cosme García, parte del barrio El Centro, Ficohsa, Cooperativa Apagüíz, Elektra, Cooperativa San Marqueña, calle del Canal, colonia Los Arcos, colonia La Cañada, pilas de filtración de aguas de Danlí, barrio Oriental, colonia Quiscamonte, Banadesa, Despensa Familiar, Ferretería Santa Fe #2, barrio Tierra Blanca, Banhcafé, plaza San Sebastián, Comercial Jerusalén, calle del Comercio, Gallo Más Gallo, barrio La Reforma en la calle principal hacia los semáforos, colonia 16 de Mayo, Resortes de Oriente, colonia El Paisaje, Comercial Aidamar, centro comercial Al Rashid, Terminal de Buses, barrio El Carmelo, Carmelo Abajo, Las Brisas, barrio La Reforma, colonia Villeda Morales, Instituto Departamental de Oriente, Grupo Oviser y gasolinera UNO.
Finalmente, la ENEE informó que de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde permanecerán sin servicio las comunidades de Chichicaste, Las Camelias, El Pinal, Poteca, Campamento 1 y 2, El Chaparral, La Laguna, La Unión #1, San Antonio, La Nuvia, La Montañita, Paso Hondo 1 y 2, Las Quebradas, Las Delicias 1 y 2, Mata de Guineo, San José de Mata de Guineo, El Corralito, Cifuentes, Quebrada Arriba, Planes de Cifuentes, Los Jardines, El Bijao, El Pital, Agua Caliente, Los Tablones, La Apertura, Trojes, Capires, Yamales, Arenales, Los Almendros, El Piñonal, La Florida, Las Lomitas, El Empalme, La Primavera, Las Lomas, Noveno Batallón de Infantería, La Angostura, La Peineta, San Diego, Santa Rita, Los Dos Montes, La Joya, La Lima, Pozo Bendito, La Música, El Zarzal, Neguacepe, Argelia, Oculí, Calpules, Quebrada Larga, Villa Santa, El Zamorano, Chirinas, La Isla, Sartenejas, El Zapotillo 1 y 2, La Suiza, Guayambre, El Matazano, Chichimora, Rancho Rosa, Casa de Bloques, La Redonda 1 y 2, Los Achiotes, La Cebadilla, El Triunfo, Villa Elena 1 y 2, Bañaderos, Villa Rica, Villanueva 1, 2 y 3, Cuba, Quebrada Chiquita 1 y 2, El Progreso, Santa Clara, Buena Vista, El Higuerito, El Quebradón, El Porvenir, El Naranjo, Alto Pino, La Primavera, Cerro Azul, Jutiapa, El Benque, El Avillal, El Obraje, Las Crucitas, Los Corrales, Buenos Aires, Las Flores, Conchagua, Tres Piedras, Las Selvas, El Cedral, La Lodosa, Escuapa, La Lima de Escuapa, Altos de Escuapa, Los Bienvenidos, El Siguapate, Coyolar, Santa Ana, Gualiqueme y La Nueva Coyolar.