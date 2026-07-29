Más de 100 zonas de Honduras no tendrán energía este jueves 30 de julio

Finalmente, la ENEE informó que de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde permanecerán sin servicio las comunidades de Chichicaste, Las Camelias, El Pinal, Poteca, Campamento 1 y 2, El Chaparral, La Laguna, La Unión #1, San Antonio, La Nuvia, La Montañita, Paso Hondo 1 y 2, Las Quebradas, Las Delicias 1 y 2, Mata de Guineo, San José de Mata de Guineo, El Corralito, Cifuentes, Quebrada Arriba, Planes de Cifuentes, Los Jardines, El Bijao, El Pital, Agua Caliente, Los Tablones, La Apertura, Trojes, Capires, Yamales, Arenales, Los Almendros, El Piñonal, La Florida, Las Lomitas, El Empalme, La Primavera, Las Lomas, Noveno Batallón de Infantería, La Angostura, La Peineta, San Diego, Santa Rita, Los Dos Montes, La Joya, La Lima, Pozo Bendito, La Música, El Zarzal, Neguacepe, Argelia, Oculí, Calpules, Quebrada Larga, Villa Santa, El Zamorano, Chirinas, La Isla, Sartenejas, El Zapotillo 1 y 2, La Suiza, Guayambre, El Matazano, Chichimora, Rancho Rosa, Casa de Bloques, La Redonda 1 y 2, Los Achiotes, La Cebadilla, El Triunfo, Villa Elena 1 y 2, Bañaderos, Villa Rica, Villanueva 1, 2 y 3, Cuba, Quebrada Chiquita 1 y 2, El Progreso, Santa Clara, Buena Vista, El Higuerito, El Quebradón, El Porvenir, El Naranjo, Alto Pino, La Primavera, Cerro Azul, Jutiapa, El Benque, El Avillal, El Obraje, Las Crucitas, Los Corrales, Buenos Aires, Las Flores, Conchagua, Tres Piedras, Las Selvas, El Cedral, La Lodosa, Escuapa, La Lima de Escuapa, Altos de Escuapa, Los Bienvenidos, El Siguapate, Coyolar, Santa Ana, Gualiqueme y La Nueva Coyolar.